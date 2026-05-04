«Здесь никто не чужой»: как журналист «КП» была волонтером на раздаче продуктов нуждающимся

Волонтеры сортируют продукты перед раздачей / Фото: Камила Мухина

25 апреля в Доме молодежи в Самаре было особенно тепло, уютно и людно. Проект профессионального волонтерства «Знание остановит гендерное насилие» проводил там благотворительную акцию раздачи продуктов для многодетных и малоимущих семей. В мероприятии приняла участие корреспондент «КП-Самара»: не только как гость, но и как волонтер. Она пообщалась с активистами и узнала, почему они занимаются этим.

Все продукты сортируют по пакетам, которые затем передают семьям / Фото: Камила Мухина

Честно признаюсь, сначала немного волновалась. Новое место, незнакомые люди. Но все волнение ушло за пару минут, как только я вошла к этим прекрасным людям, волонтерам. Мы собрались чуть раньше, чтобы разложить продукты, все подготовить, рассортировать по пакетам, чтобы у всех семей всего было поровну.

Основной костяк волонтеров - люди, которые работают на железной дороге. После смен они приходят сюда, потому что по-другому не могут. Меня встретили так, будто мы сто лет знакомы: улыбки, шутки, сразу дали в руки пакет и сказали: «Давай, помогай!».

В набор входят продовольственные товары первой необходимости / Камила Мухина

Пока руки были заняты пакетами, я успела задать вопрос одному из волонтеров:

- Что для Вас самое ценное в волотерстве, момент, когда вы понимаете, что «я здесь не зря»?

- Самое ценное в волонтерстве для меня - это искреннее «спасибо» от тех, кому помогаешь. И еще понимание, что ты можешь сделать что-то хорошее для людей или животных. Но момент, который я запомню на всю жизнь, случился в доме-пансионате в Дубовом Умете. Там живут бабушки и дедушки, которые остались одни. Мы устроили для них концерт, и я увидела тот самый огонек в их глазах. Они улыбались, были счастливы, что про них не забыли, что приехали к ним с танцами, с подарками. И тогда я подумала: я не зря занимаюсь волонтерством. Да, это маленькая капля в море. Но если она приносит пользу - она очень значима.

Началась работа. Без лишней суеты, все волонтеры выполняли свои обязанности как один механизм. Никому не нужно было объяснять, что делать. Кто-то раскладывал крупы, кто-то - консервы, кто-то поправлял пакеты, чтобы они не рвались под тяжестью. Все это - с постоянными переговорами, смехом и подбадриваниями. Атмосфера была рабочая, но легкая, почти семейная.

Пакеты с продуктами волонтеры передали малоимущим и многодетным семьям / Фото Камила Мухина

В перерывах между выдачей мы пили чай и разговаривали. Все волонтеры такие разные, но такие замечательные люди. У каждого своя судьба, свои проблемы и радости. Было очень интересно узнать их поближе.

За чаем я спросила одну из девушек, которая координировала раздачу:

- Что из того, что вы увидели на этих акциях, больше всего тронуло и удивило?

- Больше всего тронула одна бабушка. Она с внуком годами получает у нас помощь, а тут вдруг приносит нам коробочку конфет к чаю. От себя. Когда человек, которому самому не хватает, думает о тебе, и искренне благодарен - это дорогого стоит.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал