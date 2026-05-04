Май в Самарской области будет теплым, но дождливым. Месячное количество осадков предполагается в пределах нормы, но дожди все-таки будут частыми гостями. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в мае 2026 года.

По информации Гидрометцентра России, температура воздуха в мае ожидается около средних многолетних значений. Месячное количество осадков тоже будет в пределах нормы.

Согласно прогнозу Gismeteo, дожди придут уже в начале месяца. Они начнутся 7 мая и продлятся до 13 мая. Самый пик придется на 12 мая – в этот день ожидается ливень. Затем самарцев ждет небольшое затишье. Осадки вернутся, но дольше одного дня не задержатся. Проливные дожди вновь начнутся 25 мая и продлятся до конца месяца.

Что касается температурных показателей, они будут обычными для майских дней. В начале месяца средняя температура воздуха составит +18…+19 градусов, затем в регионе потеплеет до +20…+23 градусов.

Ночью столбики термометров будут опускаться до +11 градусов. Во второй половине месяца в ночные часы потеплеет до +15 градусов.

Метеорологи Яндекс Погоды, наоборот, не обещают сильных дождей. Небольшие осадки пройдут в начале и середине месяца, но продолжительными не будут. Средняя температура воздуха в мае составит +20…+22 градуса. Дни ожидаются солнечные и теплые.