Не газон, а поле с сорняками: в Самаре жители жалуются на заросли травы вдоль дорог

Самарцы считают, что трава портит вид и жизнь аллергикам.

В мае самарцы стали писать жалобы в соцсетях из-за зарослей в одном из районов города. Люди публикуют фото и видео, на которых видно, что газоны вдоль ключевых городских магистралей превратились в настоящие джунгли. Корреспондент «КП-Самара» разобралась в ситуации.

«Смотрите, какие кустища колосятся»

Тревогу забили жители Кировского района Самары. Газоны вдоль улиц Димитрова, Стара-Загора и Ташкентской, по словам горожан, давно не знали покосной техники. Трава, как пишут в соцсетях, вымахала до неприличных размеров, из-за чего городской пейзаж напоминает заброшенное поле.

Автор одного из таких обращений — блогер Дмитрий Бегун:

«Вот что я увидел по дороге. Ни один газон по маршруту улица Г. Димитрова, улица Стара-Загора, улица Ташкентская не скошен. Смотрите, какие кустища колосятся, ничего не стрижется».

На видео действительно видно, что трава на разделительных полосах и обочинах местами по колено, а местами даже выше. Зеленые бугорки, которые должны быть аккуратными газонами, выглядят как некошеный луг.

«Самара исчезает в зарослях»

Ситуация вызвала бурную реакцию в сети. Люди отмечают, что неопрятный вид города бросается в глаза и портит впечатление как жителям, так и гостям Самары.

«Самара исчезает в зарослях. Кировский район порос травой и сорняком», - возмущаются самарцы.

Особое беспокойство у горожан вызывают не просто сорняки, а конкретные растения, которые могут навредить здоровью.

«Если бы это была газонная трава, а то ведь карантинные сорняки — амброзия, полынь, лебеда. Аллергики кричат: «Караул!», — пишет Ольга Д.

По словам очевидцев, проблема не единичная. Трава и сорняки, по их словам, выросли до «неприличных размеров» не только на указанных улицах, но и во многих других частях района.

Кто должен косить

Авторы публикаций называют конкретного подрядчика, который якобы отвечает за содержание улично-дорожной сети в Кировском районе. По их словам, он либо вообще ничего не делает, либо выполняет работы не в полном объеме. Самарцы просят городские власти обратить внимание на ситуацию и разобраться с покосом травы.

Редакция «КП-Самара» направила запрос в департамент городского хозяйства и экологии, а также подрядчику, отвечающему за покос травы. Будем следить за развитием событий.

