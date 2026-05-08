В Самарскую область пришла настоящая летняя жара. Но ненадолго: в предстоящие дни столбики термометров опустятся до +11 градусов. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в праздничные выходные 9-11 мая 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в субботу, 9 мая, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +15...+20 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы достигнут 15-18 метров в секунду.

В воскресенье, 10 мая, за окном будет малооблачно, без осадков. Похолодает до +11...+16 градусов. Порывы северного ветра составят 5-10 метров в секунду.

В понедельник, 11 мая, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит +11...+16 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Синоптики Яндекс Погоды обещают +17 градусов и солнечную погоду в субботу, 9 мая. В воскресенье, 10 мая, небо затянет облаками, но дождей не будет. Температура воздуха составит +16 градусов. В понедельник, 11 мая, потеплеет до +18 градусов. Погода будет облачной, без осадков.

У метеорологов Gismeteo прогноз более благоприятный. В субботу, 9 мая, в Самаре будет солнечно, воздух прогреется до +22 градусов. Солнечная погода сохранятся и в остальные выходные дни. Средняя температура воздуха составит +16...+17 градусов.