Оставила себе червивый торт и стала старостой школы: Валерия Усачева из Самары продолжает участие в шоу «Новые Пацанки»

Валерия Усачева из Самары продолжает путь исправления на шоу «Новые Пацанки». На новой неделе девушек объединили в один факультет. Теперь самарчанке, как и остальным участницам проекта, нужно бороться исключительно за себя. В новом выпуске Валерии Усачевой пришлось пройти серию непростых испытаний на проверку силы духа, честности и готовности упорно трудиться ради победы. Подробнее – в материале «КП-Самара».

Выбрала червивый торт

Первое испытание для участниц шоу «Пацанки» стало серьезной проверкой не только физической выносливости, но и моральной устойчивости. Девушкам пришлось удерживать натянутые тросы руками, наклонившись над рекой, преодолевая страх и напряжение. Дополнительную сложность испытанию придало условие откровенно высказывать свое мнение о других участницах.

«Я считаю, что в финале не место Александре Гастелло. Потому что я не вижу в ней искренности», – сразу сказала Валерия Усачева.

Большинство участниц не смогли справиться с испытанием и один за другим падали, оставив в финале только Валерию Усачеву и Адель Шайбакову. Девушки стояли на тросах более 40 минут. Когда организаторы усложнили задание, попросив убрать левую руку, Адель не выдержала, а Валерия проявила максимальную выдержку, одержав заслуженную победу.

За победу в испытании Валерия получила бонус и отправилась в столовую, где девушке предстояло особое задание. Она должна была выбрать кусочек торта для каждой из участниц. Среди сладостей были как привычные, «классические» кусочки, так и необычные: один с червями, который усложнит следующее испытание, а другой с пищевым золотом, предоставляющий важное преимущество.

«Александре дам кусок торта с упрощением. Не хочу, чтобы она чувствовала себя слабой, хочу, чтобы она знала, что для меня она сильный соперник. А себе возьму торт с червями, хочу взять от этого проекта все по максимуму. Другим девочкам классические куски торта», – прокомментировала Валерия свой выбор.

Несмотря на то, что самарчанка приготовила для Александры кусок торта с пищевым золотом, та восприняла этот жест совсем иначе. Александре показалось, что таким образом Валерия пыталась обелить себя в глазах окружающих, однако сама самарчанка вкладывала в свой поступок совершенно другой смысл. Валерия хотела проявить доброту и показать, что Александру никто не собирается обижать или настраивать против коллектива.

Испытание с дырявым решетом

Финальное испытание стало настоящей проверкой участниц на трудолюбие и упорство. Девушкам необходимо было набирать воду в решето, а затем по скользкой дороге добегать до колбы, постепенно наполняя ее водой. На дне колбы находился ключ, который должен был подняться вверх вместе с уровнем воды. Именно этот ключ открывал ящик с заветной белой лентой.

«Что бы я не делала, казалось, что уровень воды совсем не меняется. Старалась не смотреть на колбы девочек, но увидела, что у других больше половины, от этого расстраивалась. Из-за того, что я выбрала червивый торт, у меня было больше дырок в решете, это было сложнее. Победила в испытании Адель», - сказала Валерия.

Новая староста школы

В конце недели участниц ждал самый волнительный момент – церемония выгона. На ней Валерию спросили о выборе торта с червями, пытаясь понять мотивы такого поступка.

«За пределами школы я всегда выбирала легкие пути, и, наверное, там я была злой, и я бы отдала этот кусок кому-то другому. Но так как я здесь, то не вижу делать то же самое», – объяснила Валерия.

После того как Екатерина Костенюк приняла решение самостоятельно покинуть проект, должность старосты школы осталась вакантной. Валерия Усачева не стала оставаться в стороне и выдвинула свою кандидатуру на эту роль. Большинство участниц поддержали девушку, благодаря чему она стала новой старостой школы «Пацанки».

«Пока я в школе, я буду лидером», - сказала самарчанка.