Упущенный шанс Олейникова и спасения Песьякова: что произошло в матче «Оренбург» - «Крылья Советов» 10 мая 2026 года

«Крылья Советов» минимально проиграли «Оренбургу» в матче 29 тура РПЛ. Матч прошел 10 мая на стадионе «Газовик» и завершился победой оренбуржцев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Евгений Болотов.

Преимущество «Оренбурга» и упущенный момент Олейникова

С первых минут матча инициативой завладели хозяева поля. Оренбуржцы сразу забрали мяч себе и начали создавать моменты у ворот Песьякова.

Уже на второй минуте мяч мог оказаться в воротах «Крыльев». Муфи в падении замыкал заброс на дальнюю штангу. 18 номер «Оренбурга» попал в перекладину. Через несколько минут Ду Кейрос пробил издали – немного неточно.

Только после 15 минуты «Крылья Советов» стали с мячом переходить центр поля и напрягать оборону соперника. Однако на 24 минуте «газовики» провели свою очередную атаку, которая завершилась взятием ворот. Болотов получил мяч на краю штрафной и пробил в дальний угол. Песьяков выручить команду не смог. 1:0.

Ближе к концу первого тайма самарцы перехватили инициативу, забрали мяч себе и начали искать подходы к воротам Овсянникова. На 34 минуте Олейников не очень сильным ударом проверил Богдана – мяч прилетел прямо в руки голкиперу.

На 39 минуте зелено-бело-синие забросили мяч на угол вратарской. Рассказов головой скинул игровой снаряд Олейникову. Иван без сопротивления пробивал головой в упор почти в пустые ворота – мяч прошел над перекладиной.

Позже Рассказов заработал опасный штрафной. Баньяц мощно пробил по центру ворот. Овсянников отбил этот удар. До финального свистка гости еще несколько раз дошли до чужой штрафной, но отыграться не смогли.

Контратаки «Оренбурга» и спасения Песьякова

Во втором тайме голевых моментов стало заметно меньше. Самарцы в самом начале могли сравнять счет. В позиционной атаке гости наградили Рассказова мячом в штрафной. Николай бил с близкого расстояния, но острого угла – попал в сетку с внешней стороны ворот.

Дальше команды по очереди проводили комбинационные атаки и контрвыпады, но до настоящей опасности почти не доходило.

На 65 минуте Олейников с линии штрафной мощно пробил по центру ворот - Овсянников намертво поймал мяч. После 70 минуты самарцы стали большими силами идти вперед, а «Оренбург» начал проводить острейшие контратаки.

На 73 минуте Томпсон с мячом прошел вдоль линии штрафной мимо нескольких защитников гостей и пробил – немного неточно. На 77 минуте оренбуржцы убежали четыре в два. Последовал навес на дальнюю штангу. Голыбин головой в упор расстреливал ворота «Крыльев» (примерно из той же позиции, что и Олейников в первом тайме). Песьяков успел сложиться и остановил мяч на самой ленточке, оставив свою команду в игре.

На 91 минуте «Оренбург» снова мог ставить точно в матче. Хозяева убежали два в один. Гузина пытался отдать передачу, но попал в Чернова. Мяч остался у Гедеона. Гузина пробил в ближний угол – попал в штангу. Игровой снаряд отскочил к Ду Кейросу, который тут пробил с разворота в угол – Песьяков вновь остановил мяч в последний момент.

Спастись в оставшиеся время «Крылья Советов» не смогли.

После 29 туров у «Крыльев Советов» 29 набранных очков. В последнем туре РПЛ самарцы примут на своем поле «Акрон» 17 мая.