Тольяттинский «Акрон» примет в Самаре «Ростов» в рамках 29 тура РПЛ. Номинально это последняя домашняя игра красно -черных (в 30 туре волжане также сыграют в Самаре, но уже в статусе гостей). Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» и начнется в 13:00 по московскому времени (14:00 по самарскому).

Посмотреть игру «Акрон» - «Ростов» можно в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции в 13:00 по московскому времени (14:00 по самарскому).

Команды играли между собой всего трижды. Все игры прошли в рамках Российской премьер-лиги. Два раза победу праздновали тольяттинцы, один раз победили южане. В первом круге нынешнего сезона красно-черные одержали выездную победу со счетом 1:0.

«Акрон» идет на 13 месте в турнирной таблице РПЛ (в зоне стыковых матчей). Тольяттинцы набрали 27 очков в 28 турах. До 27 тура у волжан была серия из 10 матчей без побед. В 27 туре «Акрон» обыграл «Балтику» (1:0) и нанес ей первое домашнее поражение в сезоне. В последней игре подопечные Заура Тедеева минимально уступили действующему чемпиону страны «Краснодару» (0:1).

«Акрон» находится в числе самых пропускающих команд лиги. Тольяттинцы пропустили 46 мячей. Столько же забили в ворота «Пари НН», больше только у «Крыльев Советов» (49) и «Сочи» (59).

«Ростов» занимает 10 строчку в турнирной таблице с 30 набранными очками. В последнем туре южане обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1). До этого подопечные Джонатана Альбы не побеждали четыре матча: ничьи с московскими «Спартаком» и ЦСКА (обе игры 1:1), поражения от «Сочи» и «Оренбурга» (оба матча 0:1).

«Ростов» идет на предпоследнем месте в чемпионате по количеству забитых мячей. Южане забили 22 гола в 28 встречах. Меньше забили только динамовцы из Махачкалы – 18.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают «Ростову». Единственную победу южане одержали как раз в Самаре. «Акрон» не очень удачно играет весной (а серия без побед тянулась с конца 2025 года). Кроме того, тольяттинцам не поможет главная звезда команды – Артем Дзюба. Лидер атаки красно-черных получил повреждение в игре с «Краснодаром» и, вероятно, больше не сыграет в нынешнем сезоне. Однако Дзюба уже выбывал из-за травмы в этом сезоне – в октябре 2025 года. Тогда «Акрон» провел без форварда две встречи: как раз с «Ростовом» и московским «Динамо». В обеих волжане одержали победы. Возможно, тольяттинцы смогут во второй раз подряд обыграть «Ростов» без Артема Дзюбы.