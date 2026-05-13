В Самаре «Новые люди» помогли «оживить» архивные фотографии участников Великой Отечественной войны

С помощью технологий искусственного интеллекта волонтёры помогали восстановить старые снимки, сделать их цветными и буквально «оживить» изображения героев прошлых лет. Добровольцы сканировали фотографии, восстанавливали повреждённые участки, повышали чёткость снимков и с помощью нейросетей создавали короткие видеоролики.

Для многих участников акция стала глубоко личным и эмоциональным событием. Участница акции Румия Фейзулина принесла фотографию своего отца - фронтовика Абдулхака Тагировича Фейзулина. Увидев ожившее изображение, женщина не смогла сдержать эмоций.

- Очень хотелось ещё раз обнять его, моего родного человека. Он прошёл всю войну, - говорит Румия Фейзулина.

Как отметил депутат Самарской Губернской Думы от партии «Новые люди» Роман Маркаров, идея проекта появилась из желания сохранить семейную память о поколении Победы в современном формате.

- Бумажные снимки выцветают, архивы теряются, а вместе с ними иногда исчезают и личные истории семей. Но их очень важно сберечь и передать нашим детям. Тогда появилась мысль - использовать современные технологии не ради развлечения, а для того, чтобы сохранить память о наших фронтовиках, - рассказал Роман Маркаров.

Рядом с «Павильоном памяти» прошёл «Вальс поколений», где молодёжь и самарцы старшего возраста вместе танцевали под песни военных лет.

Такие акции «Новые люди» провели одновременно в 25 регионах России.

- Для меня День Победы - очень личный день. Оба моих деда прошли войну. И я понимаю, какой ценой досталась эта победа. Очень важно, чтобы новое поколение общалось с теми, кто это помнит. И чтобы наши ветераны чувствовали, что их ценят, - отметил депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.