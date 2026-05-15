Куда все уехали на майские: Drivee проанализировал поездки в Самаре

Российский сервис для заказа такси Drivee подвел итоги пассажирских поездок в Самаре в период майских выходных (с 1 по 3 и с 9 по 11 мая 2026 года).

Аналитика данных продемонстрировала заметное изменение транспортных привычек, когда короткие маршруты по городу уступили место выездам на природу, дачи и в соседние города.

По данным сервиса, в целом по стране доля городских поездок в первые майские выходные снизилась на 18,7%, а в период с 9 по 11 мая - на 14,7% по сравнению с аналогичными днями неделей ранее. В Самаре ситуация похожая: спад составил 20,4 и 17,9% соответственно. Такая динамика традиционна для праздников и обусловлена временным отказом пользователей от регулярных будничных маршрутов, таких как поездки на работу, учебу и деловые встречи.

На фоне снижения внутригородского трафика аналитики Drivee зафиксировали рост интереса к поездкам за пределы города. В Самаре в первые выходные доля междугородних заказов увеличилась на 2,7%, а во вторые - на 13,1%. При этом планировать выезды пользователи начали заблаговременно: увеличение числа междугородних заказов фиксировалось сервисом уже накануне выходных - 30 апреля и 8 мая. В последний день апреля пик пришелся на конец сокращенного рабочего дня - 17.00 - 19.00, а перед вторыми майскими - на 8 мая на 17.00 - 21.00.

Чаще всего самарцы ездили в соседние населенные пункты. Это может быть связано с поездками на дачи, в загородные дома, к друзьям или по маршрутам, которые удобнее совершить на автомобиле, чем на общественном транспорте. Среднее расстояние междугородних поездок в Самаре составило 79 километров.

Топ-5 популярных междугородних направлений в праздники в Самаре (1 - 3 и 9 - 11 мая)

• Тольятти

• Чапаевск

• с. Новый Буян

• пгт Прибрежный

• Отрадный

В разрезе городских поездок популярными направлениями в праздничные дни стали аэропорт и торгово-развлекательные центры. Это может быть связано с ростом туристической активности в длинные выходные: часть пользователей отправлялась в поездки или возвращалась домой после праздников. А торговые центры стали отличным вариантом для тех, кто решил посвятить свободное время шопингу и спокойному семейному отдыху в городе.

