«Собаку не мучают, она больна»: хозяева шпица из Тольятти объяснили, почему он сидит на улице

По словам хозяев, животное находится под постоянным контролем врача.

В Тольятти местные жители заметили на улице собаку мелкой породы. Животное было на привязи под окнами жилого дома. Очевидцы утверждают: шпиц выглядит истощенным, с проблемной кожей и шерстью. Хозяева все отрицают и просят не беспокоить семью. Корреспондент «КП-Самара» разобралась в ситуации.

Смотрит в окна и лает

В местных пабликах разгорелся нешуточный спор. Поводом стала маленькая собака, которая, по словам очевидцев, днями сидит одна на улице у дома на Луначарского.

«Уважаемые хозяева, если вы не можете обеспечить животному нормальный уход, внимание и лечение — возможно, стоит передать собаку людям, которые смогут о ней заботиться. Прошу компетентные органы обратить внимание на данную ситуацию и провести проверку условий содержания животного», - писали в одной из онлайн-групп в середине мая.

Очевидцы сняли на видео, как маленькая собака сидит под балконом на привязи.

Местные жители сняли происходящее на видео и опубликовали в соцсетях. Судя по кадрам, животное привязано, скулит, смотрит в окна и, кажется, зовет хозяев. Душераздирающие кадры вызвали бурную реакцию среди интернет-пользователей.

«Сидел в снегу, бедный малыш»

О судьбе собаки переживали десятки местных жителей. В комментариях под постом люди выражали беспокойство.

«А если собаку просто разорвут бродячие собаки? Или кошки подерут? Раз он так просто брошенный сидит», — возмущается Елена Л.

Одна из местных жительниц утверждает, что видела собаку в том же месте еще зимой.

«Его и зимой так выгуливают. Видела один раз, когда мимо проходила. Сидел в снегу, бедный малыш», — пишет Кристина К.

Многие требовали наказать хозяев и забрать животное.

«Ну, какие нелюди, так издеваться над песиком! Зачем заводили? Это же не игрушка, а живое существо. Онитакие ласкуши и очень сильно любят обнимашки! Моя как ребенок – с рук не слазит», — пишет Татьяна Б.

«Кто-то, как и я, хочет собачку, но нет возможности — очень дорого, а кто-то берет и бросает. Это издевательство», — возмущается Татьяна Л.

Некоторые комментаторы даже выражали готовность забрать собаку себе.

Что ответили хозяева

Позже в чате дома появилось опровержение от владельцев собаки. Они категорически не согласны с обвинениями. А у происходящего есть веская причина.

«Уважаемые подписчики и неравнодушные граждане! 14 мая 2026 года был опубликован пост, содержащий недостоверную информацию о якобы жестоком обращении с собакой и отсутствии должного присмотра», — говорится в сообщении.

Хозяева пояснили, что собаке пять лет, и с рождения она страдает от проблем со здоровьем. Животное находится под постоянным наблюдением ветеринарного врача.

Из-за психологических травм, полученных от недобросовестного заводчика, собака справляет нужду только в отсутствие людей, включая хозяев, и приучить ее к другому режиму не удалось.

«Питомец получает заботу»

15 мая, по словам владельцев, состоялась встреча с представителями зоозащитных организаций.

«Активисты смогли лично убедиться, что питомец живетв любящей семье, в отличных условиях и получает всю необходимую заботу», — написали хозяева.

Они попросили больше не беспокоить семью. По их словам, разбирательства из-за ситуации вокруг собаки пугают детей.

«Просим вас в дальнейшем не распространять непроверенную информацию и не беспокоить семью по данному поводу. Благодарим за понимание», — добавили владельцы в соцсети.

