В первом круге команды сыграли вничью - 1:1

Самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон» сыграют между собой в рамках последнего 30 тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени (19:00 по самарскому).

Посмотреть игру «Крылья Советов» - «Акрон» можно в прямом эфире на телеканале «Матч Арена». Начало трансляции в 18:00 по московскому времени (19:00 по самарскому).

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Крылья Советов» - «Акрон»

Клубы Самарской области играли друг с другом пять раз. Дважды в рамках Первой лиги – в обеих играх верх одержали «Крылья». Еще три раза команды встречались в рамках Премьер-лиги. Дважды побеждал «Акрон», один матч завершился вничью. В первом круге нынешнего сезона игра между клуба завершилась со счетом 1:1.

«Крылья Советов» и «Акрон» соседи не только территориально, но в турнирной таблице. Самарцы идут на 12 месте с 29 очками, тольяттинцы на 13 строчке с 27 очками. В очном противостоянии решится – кто сохранит свое место в РПЛ, а кто будет отстаивать право выступать в Премьер-лиги через стыковые матчи. «Крыльям Советов» для сохранения прописки хватит ничьи. «Акрону» нужна только победа.

Оба клуба проиграли в прошлом туре. Зелено-бело-синие на выезде уступили «Оренбургу» (0:1), а красно-черные в последнем домашнем матче сезона оказались слабее «Ростова» (1:3).

До игры с «Оренбургом» подопечные Сергея Булатова играли вничью с ЦСКА (1:1) и проиграли «Сочи» (1:2). Но затем довольно неожиданно на своем поле одолели сразу двух московских грандов: «Локомотив» (2:0) и «Спартак» (2:1).

«Акрон» же показывал неплохие результаты до 28 тура: ничьи с «Рубином» и махачкалинским «Динамо» (обе игры 1:1) и победа над «Балтикой» (1:0) – первое домашнее поражение для калининградцев в сезоне. Однако после этого подопечные Заура Тедеева уступили действующему чемпиону страны «Краснодару» (0:1) а затем была игра с «Ростовом».

«Крылья Советов» и «Акрон» делят вторую строчку в лиге по количеству пропущенных голов. В ворота каждой из команд Самаркой области было забито49 мячей. Больше пропустил только «Сочи» (59), который уже покинул РПЛ.

У обеих команд будут отсутствовать ключевые игроки. У тольяттинцев до сих пор под вопросом находится Артем Дзюба. Звездный форвард получил травму в игре с «Краснодаром» и пропустил 29 тур с «Ростовом». Пока неизвестно, сможет ли Дзюба принять участие в решающей игре сезона. Немаловажная потеря для коллектива Заура Тедеева – полузащитник Стефан Лончар. Черногорец пропустит матч из-за перебора желтых карточек. У «Крыльев Советов» по той же причине не сыграет Фернандо Костанца – основной игрок команды Сергея Булатова.

Букмекеры свое предпочтение отдают «Крыльям Советов». Однако выделить фаворита в этом матче невероятно сложно.