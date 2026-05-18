В Самарской области продолжает царить жаркая погода. В предстоящие дни воздух прогреется до +33 градусов. Дни ожидаются сухие, дождей синоптики не обещают. Рассказываем, какая погода будет в Самаре на рабочей неделе 18-22 мая 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в понедельник, 18 мая, в Самаре будет малооблачно, без осадков. Восточный, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Ожидается +30…+32 градуса. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

«Днем 18 мая местами в Самарской области ожидается усиление восточного и северо-восточного ветра, порывы 15-18 м/с», - предупреждают метеорологи.

Во вторник, 19 мая, ветер усилится до 9-14 м/с. Дождей не будет, воздух прогреется до +28…+33 градусов. Такая же погода ожидается в среду, 20 мая.

В четверг, 21 мая, температура воздуха в Самаре составит до +25…+30 градусов. Порывы восточного, северо-восточного ветра достигнут 9-14 м/с.

В пятницу, 22 мая, погода будет малооблачной, без осадков. Направление ветра изменится на юго-восточное, он будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Ожидается +22…+27 градусов.

Метеорологи Gismeteo обещают самарцам солнечную погоду на протяжении всей недели. В понедельник и вторник температура воздуха составит +30 градусов, далее повысится до +31 градуса. К концу рабочей недели средние температурные показатели в Самаре составят +27…+28 градусов. Осадков не будет.

Согласно прогнозу Яндекс Погоды, в начале рабочей недели в Самарской области будет умеренно жаркая погода с постепенным повышением температуры воздуха. В среду, 20 мая, столбики термометров покажут +31 градус. Затем температурный фон понизится до +28 градусов.