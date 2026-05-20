Тольяттинский «Акрон» на выезде сыграет с «Ротором» в рамках первого стыкового матча. Матч пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени (20:30 по самарскому).

Стыковые матчи не покажут по телевидению. Посмотреть игру «Ротор» - «Акрон» можно в прямом эфире в сервисе «VK Видео». Начало трансляции в 19:30 по московскому времени (20:30 по самарскому).

Клубы в своей истории встречались всего два раза – в рамках Первой лиги в сезоне 2021/22. Тольяттинский «Акрон» одержал победы в обеих встречах.

«Акрон» финишировал на 13 месте в РПЛ. Красно-черные набрали 27 очков в 30 встречах. Сезон волжане закончили тремя поражениями кряду: уступили «Краснодару» (0:1), проиграли «Ростову» (1:3) и потерпели разгром от «Крыльев Советов» (1:4). В 2026 году у «Акрона» лишь одна победа – над «Балтикой» (1:0) в 27 туре. Еще было три ничьих и восемь поражений.

«Акрон» вторая команда Премьер-лиги по количеству пропущенных – 53 пропущенных мяча. Хуже показатели только у «Сочи» (60), занявшего последнее место. Также тольяттинцы повторили антирекорд РПЛ, пропустив во всех домашних встречах.

После крупного поражения от «Крыльев Советов» пост главного тренера команды покинул Заур Тедеев. На стыковые матчи команду возглавит Мурат Искаков, который входил в тренерский штаб Тедеева.

«Ротор» завершил сезон на четвертой строчке в турнирной таблице Первой лиги. В 34 турах волгоградцы набрали 56 очков. «Ротор» стал третьей командой чемпионата по количеству забитых мячей (47) и второй по пропущенным голам (всего 26 пропущенных).

20 туров клуб из Волгограда тренировал Денис Бояринцев. Однако наставник покинул свой пост после поражения от «Челябинска». В 21 туре командой руководил Валерий Бурлаченко, после чего на пост главного тренера был назначен Дмитрий Парфенов. С момента ухода Бояринцева «Ротор» провел 14 матчей, в которых проиграл лишь раз – «Уфе» в 33 туре (0:1).

Букмекеры небольшое предпочтение отдают «Ротору». Волгоградцы уверенно провели вторую часть сезона, проиграв только один раз и то – с минимальным счетом. «Ротор» мало пропускал и много забивал. «Акрон» же очень слабо смотрелся в конце сезона. Тольяттинцы ужасно играли в обороне в весенней части чемпионата. К тому же красно-черные только что сменили тренера – пока непонятно, как это скажется на игре команды. Однако «Ротор» еще не обыгрывал «Акрон».