В конце недели в Самарской области немного переменится погода. Температура воздуха спадет, но жары не избежать: синоптики по-прежнему обещают +30 градусов. Майский зной разбавят небольшие дожди. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в выходные 23-24 мая 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в субботу, 23 мая, в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ночью температура воздуха составит +5…+10 градусов, местами +16 градусов. Днем потеплеет до +24…+29 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

В воскресенье, 24 мая, местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до +25…+30 градусов. Направление ветра изменится на юго-западное, порывы составят 7-12 м/с.

Метеорологи Gismeteo дождя не обещают. Согласно их прогнозу, погода в выходные в Самаре будет солнечной, температура воздуха составит +27…+28 градусов. По ночам температурный фон будет держаться в пределах +17…+18 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-5 м/с.

Аналогичный прогноз у синоптиков Яндекс Погоды. Выходные 23 и 24 мая будут солнечными, самарцев ждет +27…+28 градусов. Дождя не будет. Ночи тоже ожидаются довольно теплые – метеорологи обещают +14…+15 градусов.