«Благодарен Дзюбе за то, что оставил два года жизни нашей команде»: что произошло после матча «Акрон» - «Ротор» 23 мая 2026 года

После поражения от «Ротора» Артем Дзюба объявил об уходе из «Акрона» Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Тольяттинский «Акрон» в Самаре проиграл «Ротору» в ответном стыковом матче, но оказался сильнее по сумме двух матчей и сохранил прописку в РПЛ. Второй стыковой матч прошел 23 мая и завершился со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный мяч забил Глеб Шильников.

«Акрон» попрощался с Дзюбой»

Сразу после финального свиста звездный нападающий Артем Дзюба сообщил, что покидает «Акрон». Форвард был недоволен итогами игры. Корреспондент «Матч ТВ» попросил футболиста поделиться впечатлениями и узнал, продолжит ли он выступать за тольяттинскую команду:

«Рад, что мы остались. Как будто чемпионами стали… Останусь ли я? Нет».

Чуть позже тольяттинский клуб подтвердил, что Артем Дзюба покидает команду.

«Мы завершаем сотрудничество с Артемом Дзюбой: контракт продлен не будет. Артем вошел в историю клуба, стал лучшим бомбардиром «Акрона», побил всевозможные рекорды в российском футболе. Дзюба помог нашему клубу на определённом этапе развития. Мы благодарны ему за его отношение и вклад в результаты», - передает пресс-служба слова владельца «Акрона» Павла Морозова. Морозов также отметил, что красно-черным нужны «новые герои». По словам владельца клуба, «Акрон» будет делать ставку на новые имена, в том числе на своих воспитанников.

За волжан Артем Дзюба провел 52 матча, отметился 18 голами и 12 голевыми передачами. Он стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона», а также поставил несколько рекордов российского футбола в составе тольяттинской команды.

«Предыдущий спортивный директор нас подвел»

После матча Павел Морозов ответил на вопросы журналистов. Владелец «Акрона» поделился эмоциями от прошедшего сезона. По словам Морозова, на неудачи тольяттинского клуба повлияла плохая работа на трансферном рынке:

«Все говорили, что второй сезон будет сложнее. На самом деле провалили трансферную кампанию. Предыдущий спортивный директор нас подвел. Где-то не усилились и с этим составом словили психологическую яму, из которой сложно было выбраться».

Павел Морозов заявил, что уход Артема Дзюбы не был неожиданностью. Клуб и игрок заранее договорились, что не будут продлевать контракт. Владелец «Акрона» поблагодарил Дзюбу за вклад в развитие клуба и отметил, что форвард давал многое не только на поле, но и в раздевалке:

«Мы об этом договаривались, это не было неожиданностью. Еще зимой понимали, что это последний сезон Артема в «Акроне». Клубу нужно идти вперед, усиляться, прогрессировать.

Большое спасибо Артему за игру. Он нам добавил во всех аспектах, в том числе в медийном. Он добавил в раздевалке. Он бодрит и мотивирует молодых. При нем ряд молодых игроков прогрессировали. Я благодарен за то, что два года жизни и частично здоровье он оставил нашей команде».

Кроме того, Морозов сообщил, что клуб работает над поиском нового главного тренера. У «Акрона» уже есть список кандидатов, среди которых есть один иностранец. Однако фамилии пока не называются.

«Без Тедеева вряд ли бы получилось»

Исполняющий обязанности главного тренера «Акрона» Мурат Искаков подвел итоги встречи в эфире «Матч ТВ». Искаков поблагодарил футболистов за проделанную работу, а также рассказал, что советовался с Зауром Тедеевым перед стыковыми матчами. По словам наставника, без Тедеева в матчах с «Ротором» ничего бы не получилось:

«Хочу поблагодарить ребят, что они не переставали работать. Руководство и Заур Эдуардович попросили нас закрыть эти игры, чтобы сохранить команду в РПЛ. Решение о смене тренера было экстренное.

Советовались ли с Тедеевым? Конечно, советовались. Он лучше всех знает возможности и особенности этих футболистов. Без него вряд ли бы это все получилось. Мы были на связи».

«Сегодня в нашу сторону был плевок»

Эмоциями от двухматчевого противостояния поделился и главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфенов. Наставник похвалил своих игроков за то, что они до последнего держали соперника в напряжении. Специалист также выразил благодарность Денису Бояринцеву, который возглавлял клуб до 20 тура. Кроме этого, Парфенов объяснил, почему его подопечным не удалось пробиться в РПЛ. По словам тренера, волгоградцев подвела реализация моментов. Кроме этого, Парфенов остался недоволен работой арбитров и назвал судейство в ответной игре плевком в лицо:

«Стоит винить себя за простейшие два пропущенных гола в первом матче, не доиграли в эпизодах. Но там и соперник должен был оставаться вдесятером на четвертой минуте, мы молчали терпеливо и солидно.

Сегодня в нашу сторону был плевок. Мы свое дело сделали, забили мяч, который отменили. Могли забивать еще, реализация подвела и в первом, и во втором матче».