Нарисовал волжскую переправу в своем дневнике: был ли Пушкин 193 года назад в Самаре

Портрет Александра Сергеевича Пушкина кисти Ореста Кипренского, 1822 г

6 июня исполняется 227 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина – поэта, писателя и основоположника современного русского литературного языка. Его произведения знакомы каждому со школьных лет, а с возрастом интерес к творчеству великого автора только растет. Неудивительно, что многие города России стремятся найти свою связь с именем Пушкина, а жители и исследователи вновь и вновь обращаются к историческим источникам в поисках подтверждений его пребывания в том или ином уголке страны. Хотя Александр Сергеевич никогда не посещал Самару, история региона все же тесно переплетается с его жизнью и творчеством. Рассказываем, какие страницы биографии и творчества писателя связаны с Самарским краем.

Был ли Пушкин в Самаре

Известно, что в 1833 году Александр Пушкин отправился в поездку по местам, связанным с Пугачевским восстанием. Собранные в пути материалы легли в основу исторического труда «История Пугачева» и знаменитой повести «Капитанская дочка». 14 сентября поэт выехал из Симбирска, а уже 19 сентября прибыл в Оренбург. На первый взгляд может показаться, что его маршрут обязательно должен был пройти через Самару. Однако в первой половине XIX века привычных нам транспортных путей еще не существовало, а дорога из Симбирска в Оренбург пролегала южнее территории современной Самарской области.

Почтовый тракт в те годы проходил по правому берегу Волги, а напротив Самары располагалась одна из удобных переправ через реку. Историки считают, что первоначально Пушкин намеревался воспользоваться именно этим маршрутом и даже отправился в путь. Однако уже после первой станции поэт изменил свои планы и повернул обратно. Причин было несколько. Прежде всего, его не устроила сама дорога: на ней были спуски и подъемы, многочисленные повороты. Кроме того, Пушкин ехал в собственной коляске, а значит, не имел преимуществ при получении свежих лошадей на почтовых станциях. Приоритет отдавался казенным и служебным экипажам, поэтому ожидание смены лошадей могло затягиваться на пять-шесть часов, что существенно замедляло поездку.

В итоге Пушкин выбрал другой путь и переправился через Волгу в Симбирске. Косвенным подтверждением этого историки считают один из рисунков, выполненных поэтом во время путешествия. На нем исследователи усматривают характерные детали волжской переправы, с которой Пушкин мог столкнуться именно в Симбирске.

Рисунок А.С. Пушкина

«Пушкин пронесся через наш край, как метеор», - писал самарский профессор Преображенский в 1925 году.

Следующей точкой на пути Пушкина стала крепость Красный Яр. А вот дальнейший маршрут поэта до сих пор вызывает споры среди исследователей. По одной из версий, он побывал в Борском, где беседовал с местными казаками, собирая сведения о событиях Пугачевского восстания и народные предания. Однако вопрос о посещении Смышляевки остается открытым. Основанием для подобных предположений служит загадочная запись, сохранившаяся в путевых заметках и дневниковых материалах поэта.

«Панин. Дом Пустынникова. Смышляевка», – записал поэт в своем дневнике.

По наиболее распространенной версии исследователей, упоминание Смышляевки в записях Пушкина вовсе не является доказательством того, что поэт посетил это село. Скорее всего, название было занесено в дорожные заметки как своеобразный ориентир на маршруте, напоминание о месте, возле которого следовало свернуть в нужном направлении.

Встречался с самарским литератором

Однако связи Пушкина с Самарским краем не ограничиваются его путешествием по Поволжью. Одним из интересных эпизодов стала встреча поэта с литератором Иваном Второвым, чья жизнь и деятельность были связаны с Самарским краем. Она состоялась 26 ноября 1827 года в Санкт-Петербурге, в доме поэта и издателя Антона Дельвига, который был близким другом Пушкина. Впечатления от этого знакомства Второв подробно зафиксировал в своем дневнике.

«Я пошел уже во 2 часу к барону Дельвигу. У него застал Ф.В. Булгарина и А.С. Пушкина. В беседе их просидел я до 3-х часов. Последнего желал давно видеть, и видел маленькую белоглазую штучку, более мальчика, нежели мужа, и ветреного шалуна по физиономии, но его шутки, рассказы и критика – совершенно пиитические, но мне странно, что он считает дрянью Гнедичеву идиллию «Рыбаки». В 3 часа ушел я, оставя Пушкина у Дельвига».

Позднее их пути вновь пересеклись уже в совершенно иных обстоятельствах. 9 сентября 1833 года Иван Второв встретился с Пушкиным в Симбирске во время путешествия поэта по Поволжью и Оренбургскому краю. Эта встреча носила случайный характер и не была заранее запланирована.

Память о Пушкине в Самаре отражена не только в исторических предположениях о его маршрутах, но и в городской среде. В центре города, рядом с Самарским академическим театром драмы, расположен живописный сквер имени Пушкина, одно из любимых мест для прогулок горожан. Еще одно заметное упоминание поэта в городской среде – Дворец культуры железнодорожников имени Пушкина, который на протяжении десятилетий остается важной площадкой культурной жизни самарцев.