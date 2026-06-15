«Новые люди» провели в Самаре концерт молодых исполнителей в рамках проекта «Голос города»

Участниками мероприятия стали начинающие музыканты, вокалисты и творческие коллективы, которые получили возможность выступить перед широкой аудиторией и представить своё творчество жителям города.
В течение дня на открытой сцене прозвучало более 30 музыкальных композиций, от патриотических песен и известных хитов до авторских произведений. Для гостей также работала интерактивная музыкальная площадка, где каждый желающий мог попробовать себя за ударной установкой, клавишами или гитарой под руководством преподавателей школы музыки «Синергия».
- Самара всегда была городом талантливых людей. Но талантам нужны не только аплодисменты, а реальные возможности для развития. Проект «Голос города» помогает начинающим артистам получить первый опыт выступления перед большой аудиторией, поверить в свои силы и найти своего зрителя. Мы хотим, чтобы у самарской молодёжи были площадки для самореализации здесь, в родном городе, - отметил депутат партии «Новые люди» в Самарской губернской думе Роман Маркаров.
Проект «Голос города» был создан партией «Новые люди» несколько лет назад и сегодня объединяет десятки регионов страны. Его главная задача заключается в поддержке начинающих музыкантов и развитие современной городской культуры.
- В нашей стране очень много талантливых людей - музыкантов, поэтов и исполнителей. Но часто им сложно пробиться на сцену, потому что не хватает связей или продюсерской поддержки. Именно поэтому несколько лет назад в Томске мы запустили проект “Голос города”. Он помогает талантливым людям найти своего зрителя и получить шанс на развитие. Гораздо лучше, когда у нас на мероприятиях в городах выступают наши собственные артисты, а не мы приглашаем каких-то очень дорогих за миллионы рублей артистов, которые любят Родину только за большие деньги, - подчеркнул лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.