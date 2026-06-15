Свет в конце тоннеля: в Самаре разрешился конфликт с отключением электричества в ЖК на улице Буянова

Жителей без света не оставят. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Хорошими новостями завершилась скандальная история с отключением электричества в доме №120 на улице Буянова. Ранее жители сообщали, что их могут оставить в полной темноте. Такое решение принял суд: оказалось, что застройщик проложил подземные кабели через чужой участок. В управляющей компании рассказали, что ждет жильцов, и как будет решен вопрос с отключением света.

Проблемы из-за судебных споров застройщика

О конфликте в доме на улице Буянова стало известно в начале июня. Тогда в адрес управляющей компании пришло письмо от судебных приставов. В нем сообщалось, что застройщик обязан убрать кабели с чужой земли в ближайшее время.

Согласно судебным документам, в 2020 году застройщик жилого комплекса обратился к Валентине Е., владелице участка на улице Арцыбушевской, с просьбой согласовать прокладку кабельных линий 6000 вольт по части ее земли. Участок Валентины граничил с участком на улице Буянова, где компания планировала строительство ЖК. Владелица отказала, но кабели все-таки были проложены.

Валентина обратилась в суд, который принял ее сторону и обязал строительную компанию убрать кабели с чужого участка. Когда до жителей дошла информация о том, что в ближайшее время их могут оставить без света, они забили тревогу. Самарцы отмечали: они не против исполнения закона, но переживают за собственные права, которые вот-вот будут нарушены. Ситуация сдвинулась с мертвой точки спустя всего несколько дней. Жильцам сообщили: без электричества их не оставят.

«Это не финал, но проблема стала официальной»

Как сообщили «КП-Самара» в управляющей компании «Высота», благодаря позиции прокурора отключение дома от электроснабжения удалось отложить. Сейчас решается вопрос об альтернативном подключении к электричеству:

«За организацией альтернативного подключения энергоснабжения здания мы направили обращение гарантирующему поставщику ОАР «Самарэнергосбыт» и ООО «ССК». Ответ пока не получен».

Жильцы дома рассказали об итогах первого собрания. Энергетики тоже выступили против того, чтобы лишать людей света.

«Главное, что прозвучало: нельзя оставить без электричества 238 квартир, офисы, клиники, предприятия и супермаркет без заранее подготовленного резервного питания. Сейчас будут дополнительно определять правовой статус участка, вокруг которого и возник спор. Это еще не финал, но проблема стала официальной», - рассказала жительница дома №120 по улице Буянова Татьяна Капралова.

Власти Самары отмечают, что держат ситуацию на контроле:

«Поскольку решение Арбитражного суда вступило в законную силу, оспорить его нельзя. Однако администрация Самары подала апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда, которым установлен порядок и способы его исполнения. Поэтому в настоящее время принято решение не ограничивать потребителей многоквартирного дома на ул. Буянова, 120 от электроснабжения».