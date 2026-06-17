Холодильник вместо лодки, тапки вместо весел: в Самаре сняли на видео плывущего по Волге «пирата» на двухкамерной «яхте»

Видео активно обсуждают в местных пабликах. Фото: соцсети

В Самаре отдыхающие на берегу Волги стали свидетелями необычного зрелища: по реке плыл мужчина в холодильнике, а вместо весел использовал собственные белые тапки. Видео разлетелось по соцсетям, вызвав шквал шуток и опасений. Корреспондент «КП-Самара» разузнала подробности.

«Ах, Самара-городок»

В июне в самарских соцсетях появилось видео, которое моментально завирусилось. На кадрах: парень с черным каре, который сидит в холодильнике и спокойно плывет по Волге. Рядом с ним пришвартовано небольшое судно. Внешне он напоминает пирата. На видео в соцсетях ему даже музыку из «Пиратов Карибского моря» наложили, для атмосферы.

«Ах, Самара-городок. Парень просто на холодильнике плывет по Волге», — написал автор поста.

Неизвестно, как далеко молодой человек смог доплыть таким рискованным способом и чем закончился его эксперимент. Со слов очевидцев, парень плыл вдоль берега и совсем недалеко от матушки-земли.

«Волжский гедонизм»

Пользователи соцсетей не остались равнодушными. Одни шутят, другие всерьез переживают за жизнь смельчака. Называют это «волжским гедонизмом», когда человек получает удовольствие от жизни, даже если сидит в холодильнике посреди реки.

«Когда решил не платить за перевозку холодильника».

«Размораживает...».

«Яхта у него двухкамерная!» — добавляют другие, намекая на два отсека холодильника.

«Когда решил угнать «Жемчужину»», — шутят пользователи, вспоминая знаменитый корабль капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря», который в фильме угнали прямо из гавани.

«У него был только холодильник, тапочки и мечта уплыть в Италию».

«Из двух ребят-испытателей один утонул»

Не все восприняли происходящее с юмором. Многие пользователи вспомнили о недавних трагедиях на воде.

За последние дни в Самарской области двое несовершеннолетних. 11 июня в протоке Воложки в Рождествено двое 15-летних мальчиков на самодельном плоту пытались пересечь реку. В какой-то момент их судно перевернулось, и подростки оказались в воде. Один из них утонул, второму удалось доплыть до берега.

13 июня на Волге в Самаре водолазы достали со дна реки тело подростка 2009 года рождения.

«Из двух ребят-испытателей один утонул. Надевайте спасательные жилеты, чтобы родители не рыдали», — пишет один из комментаторов.

«Картина может показаться забавной, но последние события оказались печальными. По глупости человек рискует своей жизнью», — добавляют другие.

Редакция «КП-Самара» направила запрос в ГИМС МЧС, чтобы узнать, нарушил ли путешественник правила безопасности на воде и грозила ли его «яхта» из холодильника судоходству.