«Новые люди» организовали в Тольятти праздник для активных жителей серебряного возраста

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

Праздник объединил людей старшего поколения, семьи с детьми, творческие коллективы и всех, кто считает, что возраст не повод отказываться от активной и насыщенной жизни.

Площадкой фестиваля стал торговый центр «Акварель», где в этот день царила атмосфера живого общения, творчества и хорошего настроения. Для гостей подготовили концертную программу с участием творческих коллективов серебряного возраста, музыкальные выступления, а также ярмарку изделий ручной работы, созданных местными мастерами.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

Главными героями праздника стали сами участники. На фестивале они не только демонстрировали свои таланты, но и делились опытом, знакомились, рассказывали о своих увлечениях и вдохновляли окружающих собственным примером.

«Старшему поколению есть чем поделиться. И опытом, и знаниями, и возможностями. Нам важно показать, что этот период жизни может быть ярким, насыщенным и по-настоящему интересным. Такие мероприятия помогают людям находить единомышленников, раскрывать свои таланты и чувствовать себя востребованными», - отметил депутат Самарской Губернской Думы, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Роман Маркаров.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

Особый интерес гостей вызвала выставка изделий ручной работы. Посетители могли увидеть авторские текстильные куклы, украшения, предметы декоративно-прикладного искусства и другие работы мастеров серебряного возраста. По словам участников, подобные мероприятия дают возможность не только представить своё творчество, но и почувствовать внимание, поддержку и искренний интерес со стороны окружающих.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

Фестиваль стал частью проекта «Жить по-новому», который партия «Новые люди» реализует для поддержки активного долголетия. Его главная цель - создавать возможности для общения, самореализации и участия старшего поколения в общественной жизни.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

«Мы чествуем наше старшее поколение и даём людям возможность показать себя, свои увлечения и достижения. Сегодня здесь выступают творческие коллективы серебряного возраста, работают мастера, которые своими руками создают удивительные вещи. Это праздник людей, которые продолжают жить активно и вдохновлять других своим примером», - подчеркнул руководитель отделения партии «Новые люди» в Тольятти Владимир Мотрюков.