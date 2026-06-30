«Если он встанет и сделает хотя бы один шаг — с вас ящик шампанского»: история мамы ребенка с редкой генетической поломкой

Шадия Ломоносова воспитывает сына с редкой генетической поломкой. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Иногда простой веры достаточно для того, чтобы невозможное стало реальным. Это подтверждает история Шадии Ломоносовой из Самары – мамы особенного ребенка. Ее сын родился с редкой генетической поломкой. Врачи говорили, что мальчик не сможет не то, что стоять, но и сидеть, а он взял и пошел. Поиск путей лечения сына привел женщину к тому, что она создала уникальный центр «Куда приводят мечты». И сейчас он успешно помогает семьям с особенными детьми. «КП-Самара» публикует историю Шадии Ломоносовой от первого лица.

«Лежал куклой в кроватке»

Мой сын Назар родился в 2018 году. Он у меня первый, и я вообще не знала, как маленькие дети должны выглядеть. В три месяца он не переворачивался, голову не держал — ну лежит и лежит. Я сейчас на младшую дочку смотрю и понимаю, что со стороны это был ужас. Ребенок просто лежал куклой в кроватке: не следил за игрушками, не реагировал на звуки, глаза закатывались. Мне все говорили: «Ой, это синдром восходящего солнца». А это были приступы.

Мы жили тогда в Тольятти. Нас смотрел педиатр, приходил патронажно — никто мне не сказал, что с ребенком что-то не так. В три месяца они должны были понимать: мамочка, у вашего ребенка ДЦП. А не заметили. Спасла сестра, у нее четверо детей. Приехала, посмотрела и говорит: «Надо хороший массаж делать, у тебя все очень плохо». Мы вызвали массажистку, она работала с особенными детками. Просто развернула его, свернула и сказала: «У вас все плохо». Просто платный массажист, не врач. Ни один из специалистов — ни невролог, ни педиатр, ни ортопед, ни офтальмолог — не заметил, что с ребенком что-то не так. Я сейчас могу просто увидеть ребенка и сказать: «У него вот это не так». Значит, и врач может. Но почему-то не сказали.

«Никогда не сможет ходить»

Нам повезло, мы начали рано. Уехали в Москву. Там сказали: «Ничем помочь не можем». Ребенку уже семь месяцев, он не держал голову, не переворачивался, абсолютно не реагировал ни на что, и у него были приступы. Мы уехали в Германию. Там сделали генетику, обследовали капитально — брали пункцию спинномозговой жидкости на нейровоспаление. И профессор меня пригласил: «Ваш ребенок никогда не будет ходить, не будет вас узнавать. У него будут приступы. У вас нет шансов. Могу посоветовать коляску. Рожайте второго». Я говорю: «Хорошо. Если он встанет и сделает хотя бы один шаг — с вас ящик шампанского». Он засмеялся и согласился.

Когда Назару было 5 лет и 8 месяцев, я позвонила этому профессору и прислала видео. Он говорит: «Это Назар?! Этого не может быть». Попросил внести его данные в мировую карту генетиков, потому что с его генетикой дети лежачие. А мой пошел. В пять с половиной лет.

Шадия советует родителям особенных детей верить в лучшее, несмотря ни на что. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

У Назара восемнадцать диагнозов. Из них двенадцать наш последний педиатр гуглила в интернете. То есть они даже не знают эти диагнозы, не то чтобы их лечить. Генетическая поломка, таких детей четырнадцать в мире. Атрофия зрительного нерва, тугоухость, гипоплазия мозолистого тела — там еще много нюансов. Согласно этой поломке, он должен не видеть, не слышать, не ходить. Это дети, не доживающие до семи лет из-за некупируемой эпилепсии. А он показывает прекрасные результаты. Я говорю: это не я открыла центр — это Назар. Он родился в таком теле, с такой судьбой, чтобы в Самаре дети получили лечение.

Центр для особенных детей

Началась пандемия в 2020 году. Самолеты не летают, поезда не ходят, границы закрыты. А у Назара начался откат. С этими детьми нельзя останавливаться: как научился на коньках кататься, а потом не катался — через год не встанешь, придется заново учиться. А здесь еще быстрее сгорает. Я попросила одного специалиста: «Приедь в Самару, заплачу любые деньги». Приехал, набрались дети. А потом начали со всей Самары, из Тольятти звонить мамы: «Запишите нас на курс». Первым приехал Антон Каракозов из Челябинска, у них свой центр «Прогресс» — и к нему уже 43 человека в очереди. Потому что в Самаре метода Бобат (метод реабилитации детей с нарушениями движения и мышечного тонуса, вызванными поражением ЦНС – прим. ред.) не было вообще. Мы тогда просто снимали одну комнату в детском центре, привозили специалистов раз в месяц — я для своего сына, Ольга Дорошенко для дочки Иры.

Потом мы поняли, что нам нужно свое место. Тогда нас попросили уйти из того детского центра. Сейчас у нас нет ни одной ступеньки, полностью доступная среда, парковка для колясок. Когда ребенок весит 10 кг — это одно, а когда 45, и ты на коляске его по ступенькам таскаешь — совсем другое. Мы нашли помещение, и за 5 лет кабинеты, к сожалению, не пустуют. К моему сожалению — потому что мое желание закрыть этот центр в хорошем смысле: чтобы он больше не требовался. Но дети рождаются, и необходимость огромная. Очень много недоношенных рождается в последнее время.

Сейчас у нас около 50 специалистов. Кто-то чаще приезжает, кто-то реже. Всех я прошла со своим ребенком до его двух лет. Это были лучшие мамские чаты, рекомендации профессоров в Москве. Если это Бобат — должен быть сертифицированный немецкий Бобат, не тот, кто просто лекцию послушал. Специалисты приезжают — и испытывают шок, что в Самаре такого нет. Пять лет назад у нас вообще не знали, что такое Бобат. А в Москве и во всем мире он уже известен. Сейчас у нас каждый месяц пять специалистов, три кабинета, десятидневные курсы, от 8 до 10 детей каждый день.

Шадия создала в Самаре центр помощи особенным детям и их родителям. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

«Наших детей нужно учить всему»

Я очень люблю своих специалистов, они душу вкладывают. Это тяжелейшая работа, они стареют на двадцать лет раньше — устают дико, физически и морально. Но у нас поднимаются дети. Больше 40 детей пошли своими ногами. И это не в 2-3 года, а в 6-7, даже в 8 лет — когда ребенок делает первые самостоятельные шаги. Еще сотни заползли, перевернулись, начали держать голову. Семеро детей, которые начинали с моим сыном, пошли в обычную школу. Двое — своими ногами. Они читают, пишут, переворачиваются — полноценные люди, смогут сами себя обеспечивать. «Хоть пиццу, но закажешь», — я говорю.

У сорока процентов детей с ДЦП интеллект сохранный. Просто наших детей нужно учить всему. Я учила Назара полгода разбирать пирамидку. Полгода! Не собрать — хотя бы разобрать. У меня штук 15 пирамидок дома было, мы разные пробовали, пытались понять, что ему подойдет. 40 занятий, чтобы научился. Младшая дочка просто взяла и собрала, ей один раз показали. Наших детей нужно учить каждодневно, иногда по два раза в день. До года — это самое важное время. По физике до года, по интеллекту до 3 лет, мозг очень пластичен. В этот период нужно вложить в голову ребенка максимум. А у нас родители теряют время. Нам прописывают только массажи, электрофорезы — это не работает на детей с ДЦП, уже доказано.

До 3 лет — самое благоприятное время. В Германии, например, Войта-терапию проводят уже в реанимации. Это метод нажатия на определенные точки, которые вызывают рефлекс. Даже если ребенок парализован, ты нажимаешь — и он начинает сгибать ноги и руки. Мозгу показывают: ты можешь это сделать. У нас этого нет. Хотя до года это первая необходимость. У 60% детей, которым до года включили Войта, есть результаты, они хотя бы постепенно догоняют сверстников. Да, это все равно ДЦП, но это будет хотя бы сидячий, ходячий ребенок.

«Психологическое состояние матери — это база»

Центр полностью построен на мои финансы. Нас двое было: я и Ольга. Вдвоем. Это абсолютно некоммерческий проект, делался для моего ребенка. У меня совершенно другой бизнес. Пока я моталась с сыном — две недели в Москве, неделя здесь, две недели в Москве, — погорел один бизнес, разрушилась семья. Муж не выдержал, «душа поэта». Но я ему благодарна: он до сих пор помогает финансово, не отказался от сына, несмотря на все диагнозы. Как говорят, у богатых людей больных детей нет — бывает. Папа у нас есть, но мы не живем вместе. А многие семьи, наоборот, сохранились благодаря центру. Мне звонили мамы: «Мы с мужем были на грани развода, но я перестала мотаться по городам, и все наладилось».

Психологическое состояние матери — это база. Я всем говорю: «Сначала маску на себя, потом на ребенка». Мне в Москве один остеопат, очень дорогой и крутой, сказал: «Не приводи мне его больше». Я возмутилась: «Почему? Я же вам плачу, занимайтесь». А он говорит: «Ты пустая, ты на эмоциональном дне. Ты не даешь ребенку энергию, а тянешь из него. Потому что ты ненавидишь меня, ненавидишь эти реабилитации, ты устала. Поезжай домой, проплачься, сходи к мужу, к друзьям. Просто выдохни». Потому что иначе не выдержишь.

Особенная мама сильна не тем, что она сильная, а тем, что ее никто не спрашивал. Приходится эту лямку тянуть. Первые три года пашут все. Я своего сына возила по четыре раза в день: два часа занятий, час логопеда, час бассейн, потом Войта, потом иппотерапия, сенсорные комнаты. Пока он не попал в реанимацию с приступами. Я сейчас всем родителям говорю: «Остановитесь». К семи годам обычно отпускает. После семи лет практически шансов уже нет, идет просто поддержание, чтобы не было контрактур, атрофий, откатов. Ты просто держишь уровень.

В моем окружении больше четырехсот мам. Ни одна не сломалась. Плачем, депрессия бывает. Пытаемся поддерживать себя как можем. Я долго застряла на стадии торга. Думала: вот центр открою — и Назар станет нормальным. Вот благотворительный фонд открою, вылечу пятьдесят детей — и он встанет. Вот схожу в регрессию, проработаю двадцать прошлых жизней — поможет. Я даже намаз читала. А потом села, расплакалась и поняла: я сдаюсь. Говорю: «Пусть он главное будет живой и рядом. Все, я больше ничего не буду делать». И успокоилась. И вот когда я его приняла, а не пыталась чинить, как поломанный автомобиль — тогда и мне стало лучше, и ему, и развитие пошло.

Я его люблю абсолютно любым. Скажут поменять — нет, оставьте мне этого.

«Один родитель изменил отношение ко всем»

Мы живем в мире розовых пони. Я говорю: «Пусть наши дети живут в мире волшебных единорожков». Мы специально приглашаем нормотипичных детей на праздники, чтобы соединить два мира. Чтобы видели наших детей. Раньше, десять лет назад, мамы стеснялись, не выходили на улицу. Сейчас мы меняем эту концепцию. Я всем говорю: ходите в гости, ходите на мероприятия, пусть мир привыкает. Мы есть, и нас очень много. Просто нас не видно.

Я до тридцати лет вообще не думала, сколько таких детей. Когда у меня родился Назар — не знала. Узнала, только когда центр открыли и пошли звонки. Посмотрела цифры: 1900 детей в Самарской области с инвалидностью. И такие центры необходимы. В Казани их около десяти, в Москве и Питере по пятнадцать. Мы одни.

Иногда я думаю про историю детей с ДЦП. До восьмидесятых годов их считали необучаемыми, бесперспективными, сдавали в приюты. Пока один фермер не отказался от своей дочки с синдромом Дауна. Жена умерла, он просто оставил ее. Она с ним бегала по ферме, научилась доить коров, пасти овец. Первое слово «папа» сказала, по-моему, в одиннадцать лет. И когда он привел ее продлевать недееспособность, врач обомлел: она разговаривала на уровне пятилетнего ребенка. С этого единственного случая начали по-другому относиться к людям с ДЦП во всем мире. Сейчас у них школы, профессии, они себя содержат. Один родитель изменил отношение ко всем.

Поэтому я говорю: надо верить. Иногда не только плохие вещи случаются, но и хорошие. Мой сын пошел. И другие пойдут.

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