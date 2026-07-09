Самолет, судно на крыльях и трехсотлетний дуб: как раньше выглядел Парк Гагарина

Главный космический символ, который сохранился до сих пор, — входная группа со стороны Московского шоссе.

9 июля 1976 года в Куйбышеве распахнул двери детский парк имени Юрия Гагарина. Полвека спустя он по-прежнему собирает горожан всех возрастов — от малышей на каруселях до пенсионеров на утренних пробежках. «КП-Самара» решила вспомнить историю этого легендарного места и узнала у самарцев, за что они так любят главный парк региона.

Здесь были огороды и дачи НКВД

Сегодня представить сложно, но в 1960-х годах на месте нынешнего парка Гагарина красовались частные домишки и грядки. Улицы Стара-Загора тогда вообще не было.

Но история этого клочка земли куда старше и мрачнее. В 1930–1940-х годах здесь стояли дачи работников НКВД. Некоторые исследователи утверждают, что на территории поселка могли хоронить расстрелянных «врагов народа». В парке даже установлен памятник жертвам политических репрессий.

В 1970-х за обустройство парка взялись всерьез. Строители возвели ограждение из бутового камня и бетонных плит, появились административные корпуса и павильоны для игровых автоматов. Архитектор Алексей Моргун писал: на 46 гектарах между улицами Советской Армии, Стара-Загора, 22-партсъезда и Московским шоссе раскинулся настоящий детский рай с искусственным водоемом, стадионом и спортивными площадками. А для любознательных ребят установили самолет Ан-10, судно на подводных крыльях и военную технику.

Самолет «Антошка» и кафетерий в «Ракете»

Самый любимый экспонат нескольких поколений — самолет Ан-10, который все звали «Антошкой». В 1973 году его списали, но не переправили, а превратили в детский кинотеатр. Внутри крутили мультфильмы. «Антошка» проработал до 1996 года. В сентябре 1996 года самолет все-таки утилизировали.

Еще один исчезнувший символ — судно на подводных крыльях «Ракета», установленное в 1981 году. Внутри работал кафетерий «Мороженое» . Позже «Ракету» тоже убрали.

Военной техники в парке было много — танки, пушки, самолеты, вертолеты. В 1980-х годах компания нетрезвых молодых людей ночью умудрилась выкатить одну из пушек прямо на Московское шоссе. После этого всю технику приковали к асфальту. В 1990-х она бесследно исчезла. До 2010 года здесь еще оставалась военная техника времен Великой Отечественной, которую потом перенесли в Парк Победы.

Главный космический символ, который сохранился до сих пор, — входная группа со стороны Московского шоссе. Самарцы зовут ее «Сырками» или «сырными воротами» за оригинальный дизайн. В 2016 году художники из арт-группы ШХЗ на пару дней перекрасили ворота в желтый цвет и нарисовали мышей. Через пару дней все вернули как было.

Еще одна утрата последних лет — знаменитый 300-летний дуб. Он являлся памятником природы местного значения . 6 июня 2024 года дуб рухнул — часть ствола упала на пешеходную дорожку . К счастью, никто не пострадал.

«Это отдельный мир в центре Самары»

Корреспондент «КП-Самара» расспросила посетителей парка в день его 50-летия. У каждого — своя история.

Валентина с теплой вспоминает, как она в детстве приезжала в парк из сельской местности.

«Я всю жизнь жила в селе, поэтому парки с аттракционами были для меня настоящим чудом. У нас в семье была традиция: каждые выходные мы с мамой и папой приезжали сюда. Я с нетерпением ждала субботы. Помню первые ощущения от „Веселых горок“. Подруга сидела на первой машинке, я за ней. Она всю дорогу смеялась, в том числе надо мной, потому что я кричала на весь парк. Но больше всего я любила белочек — они были ручные, каждая встреча — восторг!»

Народный артист России Владимир Гальченко назвал парк – отдельным миром.

«Парк Гагарина как будто имеет какую-то свою отдельную от всего города структуру. Мне кажется, этот эффект ему дает канал, где люди плавают на катамаранах. Создается впечатление, что это другой мир, хотя находится он почти в центре Самары. Когда мой сын был маленький, мы очень любили там гулять, кататься на тех же катамаранах. Это и детская, и взрослая история, которая с удовольствием воспринимается горожанами».

Сергей помнит парк еще с советских времен:

«Мы с товарищами лазили по военной технике, представляли себя танкистами и летчиками. Сейчас привожу сюда своих уже внуков и рассказываю, как здесь все выглядело раньше. Они, конечно, не понимают, почему я так трепетно отношусь к самолету, которого уже нет».

Мария грустит, что не успела попасть в «Антошку».

«В детстве мы с родителями часто приезжали сюда на выходные. Я обожала кататься на аттракционах. Помню самолет „Антошка“, там показывали мультики. Но я не успела попасть внутрь — его уже закрыли. А еще здесь был зоопарк — это было что-то невероятное для ребенка».

А у Анны в парке были первые свидания, а потом — прогулки с коляской.

«Для меня парк Гагарина — место первых свиданий. Мы с будущим мужем гуляли здесь, кормили уток, катались на катамаранах. А через несколько лет уже с коляской приезжали. И так круто видеть, как парк меняется: раньше были старые карусели, а теперь современные аттракционы. Но атмосфера осталась та же».

Воспитанник «Крыльев Советов», футболист Егор Голенков недавно сделал для себя неожиданное открытие.

«Буквально недавно была история, связанная с парком Гагарина. В июне я женился. Мы сели вчетвером: моя мама, брат, жена и я. Решили узнать — где находится центр между нашими домами. Родительский дом на улице Победы, брат живет в районе „Самара Арены“, у родителей жены на Демократической, ну а я выбрал точку у Волгаря, где находится падел-клуб. Сверили координаты и получилось, что центром всех четырех точек оказался парк Гагарина. Получается, это центральная точка для моей семьи».

Динара открыла для себя парк после переезда в Самару.

«Я переехала в Самару год назад и сразу влюбилась в этот парк — он рядом с домом. Летом катаюсь на катамаранах, кормлю уток и белок. Но чаще всего бываю здесь по утрам — на пробежке. Дорожек много, деревья создают тень, даже в жару комфортно. А зимой заливают каток, я обязательно прихожу с коньками».