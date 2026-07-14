Линейка равиоли, капрезе в новом формате и самый «гангстерский» десерт Сицилии: в Самаре стало больше итальянской кухни

В ресторане «Перчини» представили новые рыбные и мясные блюда

В Самаре стало больше Италии: в ресторане «Перчини» стартовало самое масштабное обновление меню за последние годы. Чтобы попробовать все новинки, не хватит одного визита, ведь выбор паст здесь увеличили вдвое, как и количество гастрономических изысков с итальянскими изюминками.

Канноли против оливье

В ресторане отметили, что обновление – это не просто несколько новых блюд в меню, это новая глава бренда, где итальянские традиции встречаются со вкусами, которые особенно близки россиянам. Самарцы продегустируют еще больше свежей пасты собственного приготовления и большую линейку равиоли, впервые появившуюся в таком разнообразии.

Добавят итальянской «перчинки» запеченные мак-н-чиз, новые мясные и рыбные блюда, обновленные брускетты на домашнем хлебе, умопомрачительные десерты.

Новое меню удивит неожиданными сочетаниями и контрастом. Например, рядом с канноли соседствуют оливье с пепперони, винегрет с анчоусами, трюфельные ригатони и пожарская котлета. Блюда, казалось бы, из разных гастрономических миров, делают ассортимент особенным.

Благодаря новому меню «Перчини» самарцы попробуют еще больше блюд итальянской кухни. Фото: Предоставлено "КП".

Интерпретация по-итальянски

Среди новых салатов – итальянская интерпретация привычных оливье и винегрета, салат с жареным кальмаром, а любимое многими капрезе теперь подают в новом формате.

В ресторане «Перчини» впервые представили линейку фаршированной пасты – равиоли с пятью разными вкусами и авторскими соусами: с морепродуктами, в сливочно-сырном соусе, с соусом карбонара, неаполитано и картофельные в трюфельном соусе.

«Особая гордость нового меню – собственная фабрика пасты внутри ресторана. Здесь каждый день ее готовят вручную, – поделились представители «Перчини». – Любителей пасты ждут сразу несколько премьер. Например, больше всего обновили выбор запеченной пасты: помимо классической лазаньи здесь появились трюфельная лазанья и две версии мак-н-чиз – с сальсиччей и пепперони».

Обновленное меню «Перчини» привнесло в Самару больше Италии вместе с новой линейкой равиоли и паст.

Филе окуня, любимые тальятты и чашка панна-котта

Среди горячих блюд тоже много новинок: в меню появились пожарская котлета с картофельным пюре, цыпленок в неаполитанском и сливочно-чесночном соусах, филе окуня в итальянских травах и тальятта из свинины. При этом любимые самарцами тальятты из курицы и говядины остались неизменными.

Вишенкой на торте «Перчини» можно считать появившийся в меню самый «гангстерский» десерт Сицилии. Хрустящая трубочка с нежным сырным кремом станет хорошим завершением ужина, как и чашка необычной панна-котта капучино – легкой, воздушной, с узнаваемыми кофейными нотами.

Обновленное меню уже доступно во всех ресторанах «Перчини».

Линейка равиоли, капрезе в новом формате и самый «гангстерский» десерт Сицилии: в Самаре стало больше итальянской кухни

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