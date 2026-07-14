Линейка равиоли, капрезе в новом формате и самый «гангстерский» десерт Сицилии: в Самаре стало больше итальянской кухни

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Общество14 июля 2026 12:56

Линейка равиоли, капрезе в новом формате и самый «гангстерский» десерт Сицилии: в Самаре стало больше итальянской кухнивидео

В ресторане «Перчини» представили обновленное меню с прежней любовью к Италии
Татьяна ЗИНКЕВИЧ
В ресторане «Перчини» представили новые рыбные и мясные блюда

В ресторане «Перчини» представили новые рыбные и мясные блюда

В Самаре стало больше Италии: в ресторане «Перчини» стартовало самое масштабное обновление меню за последние годы. Чтобы попробовать все новинки, не хватит одного визита, ведь выбор паст здесь увеличили вдвое, как и количество гастрономических изысков с итальянскими изюминками.

Канноли против оливье

В ресторане отметили, что обновление – это не просто несколько новых блюд в меню, это новая глава бренда, где итальянские традиции встречаются со вкусами, которые особенно близки россиянам. Самарцы продегустируют еще больше свежей пасты собственного приготовления и большую линейку равиоли, впервые появившуюся в таком разнообразии.

Добавят итальянской «перчинки» запеченные мак-н-чиз, новые мясные и рыбные блюда, обновленные брускетты на домашнем хлебе, умопомрачительные десерты.

Новое меню удивит неожиданными сочетаниями и контрастом. Например, рядом с канноли соседствуют оливье с пепперони, винегрет с анчоусами, трюфельные ригатони и пожарская котлета. Блюда, казалось бы, из разных гастрономических миров, делают ассортимент особенным.

Благодаря новому меню «Перчини» самарцы попробуют еще больше блюд итальянской кухни.

Благодаря новому меню «Перчини» самарцы попробуют еще больше блюд итальянской кухни.

Фото: Предоставлено "КП".

Интерпретация по-итальянски

Среди новых салатов – итальянская интерпретация привычных оливье и винегрета, салат с жареным кальмаром, а любимое многими капрезе теперь подают в новом формате.

В ресторане «Перчини» впервые представили линейку фаршированной пасты – равиоли с пятью разными вкусами и авторскими соусами: с морепродуктами, в сливочно-сырном соусе, с соусом карбонара, неаполитано и картофельные в трюфельном соусе.

«Особая гордость нового меню – собственная фабрика пасты внутри ресторана. Здесь каждый день ее готовят вручную, – поделились представители «Перчини». – Любителей пасты ждут сразу несколько премьер. Например, больше всего обновили выбор запеченной пасты: помимо классической лазаньи здесь появились трюфельная лазанья и две версии мак-н-чиз – с сальсиччей и пепперони».

Обновленное меню «Перчини» привнесло в Самару больше Италии вместе с новой линейкой равиоли и паст.

Обновленное меню «Перчини» привнесло в Самару больше Италии вместе с новой линейкой равиоли и паст.

Филе окуня, любимые тальятты и чашка панна-котта

Среди горячих блюд тоже много новинок: в меню появились пожарская котлета с картофельным пюре, цыпленок в неаполитанском и сливочно-чесночном соусах, филе окуня в итальянских травах и тальятта из свинины. При этом любимые самарцами тальятты из курицы и говядины остались неизменными.

Вишенкой на торте «Перчини» можно считать появившийся в меню самый «гангстерский» десерт Сицилии. Хрустящая трубочка с нежным сырным кремом станет хорошим завершением ужина, как и чашка необычной панна-котта капучино – легкой, воздушной, с узнаваемыми кофейными нотами.

Обновленное меню уже доступно во всех ресторанах «Перчини».

Линейка равиоли, капрезе в новом формате и самый «гангстерский» десерт Сицилии: в Самаре стало больше итальянской кухни

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