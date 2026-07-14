«Новые люди» представили кандидатов на сентябрьских выборах и рассказали о программе

Фото: партия «Новые люди»

Накануне своих кандидатов и программу представила партия «Новые люди». На встрече также вручили партийные билеты новым членам команды.

Руководитель регионального отделения партии в Самарской области, депутат Губернской Думы Роман Маркаров отметил, что сегодня запрос общества не на политические потрясения, а на последовательное развитие.

Фото: партия «Новые люди»

Фото: партия «Новые люди»

«Россия уже слишком дорого заплатила за революции. Люди не хотят потрясений. Они хотят, чтобы страна двигалась вперед, быстрее реагировала на запросы общества и работала для человека. Именно поэтому мы говорим об эволюции, при которой государство существует для людей, а не люди для государства», — сказал Роман Маркаров.

По его словам, в Самарской области партия выдвинула 58 кандидатов. Среди них 21 общественный деятель, 15 предпринимателей, 15 руководителей крупных организаций, 4 участника специальной военной операции, 3 профессиональных юриста. Средний возраст кандидатов — 36 лет.

Фото: партия «Новые люди»

Фото: партия «Новые люди»

«Мы пришли во власть не строить политическую карьеру. Мы пришли потому, что устали смотреть со стороны. Наши кандидаты — это люди, которые ежедневно принимают решения, создают рабочие места, руководят коллективами и отвечают за результат. Именно поэтому они знают, какие изменения действительно нужны людям», — подчеркнул Маркаров.

В ходе встречи участникам рассказали о федеральных проектах партии, среди которых программа молодежного предпринимательства «Я в деле», проект для старшего поколения «Жить по-новому», а также о законодательных инициативах, уже реализованных при участии фракции.

Фото: партия «Новые люди»

«Мы убеждены, что государство должно создавать возможности, а не новые запреты. Современные технологии позволяют делать жизнь людей удобнее, и мы хотим, чтобы так же эффективно работали государственные сервисы, образование, медицина и другие сферы. Именно такую политику мы предлагаем жителям Самарской области», — отметил руководитель регионального отделения.

В завершение мероприятия новым членам партии вручили партийные билеты. Участники также обсудили предстоящую избирательную кампанию, региональные инициативы и дальнейшую работу команды «Новых людей» в Самарской области.

Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В них примут участие 5 партий, которые сейчас в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».