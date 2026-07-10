Чествовали семейные династии и плакали от душевного тепла: как прошел праздник в честь Дня любви, семьи и верности в ДК «Заря»

На сцену вышли семьи-юбиляры. Фото: Дарья Мисютина

В Самаре в ДК «Заря» 8 июля прошла концертная программа «Родные лица», посвященная Дню семьи, любви и верности. На сцене выступили творческие коллективы Дворца культуры. Собрался полный зал – зрители пришли целыми семьями, с детьми и внуками. Гостями праздника стали многодетные родители, молодожены и пары с полувековым стажем. Как прошло мероприятие читайте в материале «КП-Самара».

Парад семей

Открыли концерт танцем «Берегите свой дом» народного ансамбля эстрадного танца «Грация». А следом прозвучала «Песня о счастье» от Анны Долговой, солистки детского вокального ансамбля «Позитив». Зал сразу наполнился теплом.

В ходе торжественной церемонии 13 семей получили награды. Первым к микрофону вышел и.о. главы администрации Советского района Сергей Свирень:

— Наша жизнь начинается с семьи. То, что закладывают мама и папа – традиции, любовь, воспитание, любовь к Родине – остается с человеком навсегда. Основой всего является уважение друг к другу, терпение и любовь. Эти три слова – семья, любовь и верность – волшебны и неразрывны.

Зрителям дарили яркие танцы. Фото: Дарья Мисютина

Затем на сцену начали приглашать семьи-юбиляры. Юрий и Елена Зибровы вместе 45 лет. Они вырастили двух сыновей, построили дом и теперь передают свою мудрость внукам. Елена Зиброва ведет активную общественную работу, она представляет интересы жителей многоквартирного дома и вместе с супругом помогает решать общие вопросы. Девиз семьи: «Если не мы, то кто? Вместе мы – сила».

Владимир и Нина Севастьяновы вместе 63 года. Их история началась в мае 1963 года в оренбургской деревне. Потом они переехали в Самару, устроились на завод, воспитали двоих детей. Сегодня они превратили придомовую территорию в настоящий цветущий сад и по-прежнему активно участвуют в субботниках.

Евгений и Валентина Своровские рядом уже 46 года. Их связала не только любовь, но и общая профессия. Вместе поступили на геологический факультет, на пятом курсе поженились. Валентина стала сейсмологом, Евгений – геологом. Вместе проходили экспедиции, вместе строили карьеру, а сегодня их объединяет простое семейное счастье.

Песни, танцы и слезы в зале

После официальной части зрителей ждала насыщенная концертная программа. Солисты и коллективы ДК «Заря» дарили им песни и танцы, прославляющие любовь, дом и Россию. С проникновенной песней «Любовь, похожая на сон» выступила Людмила Усачева, солистка народного коллектива академического пения «Ноктюрн». Ее голос, наполненный нежностью и глубиной, заставил зрителей замереть и погрузиться в атмосферу светлой грусти и романтики.

Зажигательные ритмы исходили от солистов народного ансамбля бального танца «Союз танцоров Самары». Они исполнили танец «Прекрасное далеко», который перенес гостей в мир мечты и надежд. А следом младшая группа этого же коллектива порадовала зрителей трогательным и задорным танцем «Девочка мальчика ждет» – юные артисты покорили зал своей искренностью и артистизмом.

Концертная программа была насыщенная. Фото: Дарья Мисютина

Особого внимания заслужил танец «Счастье» в исполнении народного ансамбля эстрадного танца «Грация». Эту постановку коллектив показывает уже много лет, и каждый раз она находит отклик в сердцах зрителей. Танец напоминает: счастье не где-то в будущем, оно уже здесь – в мелочах, в улыбках близких, в каждом прожитом дне. Не нужно ждать особого момента – он вокруг нас, стоит только оглянуться.

Трогательным моментом стала песня «Мама, мамочка» в исполнении Софии Асланян, солистки народного коллектива эстрадного пения «Виктория». Номер растрогал многих зрителей до слез. В зале можно было увидеть, как мамы украдкой вытирают глаза, а дети крепче прижимаются к ним. Совсем юная Анастасия Архандеева, также солистка «Виктории», подарила зрителям песню «Бабушка любимая» – теплую и нежную, посвященную самым родным людям.

Семья и единство

Настоящим украшением концерта стал танец «Традиция» ансамбля «Грация». Постановка основана на древнерусских свадебных обычаях – через пластику и музыку артисты передали атмосферу тех времен, бережно сохраняя память о том, как наши предки создавали семьи.

Восхищенные взгляды зрителей вызвал «Вальс» в исполнении Динара Ахмадуллина и Анны Котковой, солистов коллектива спортивного бального танца «Антарес». Легкость, грация и безупречная техника превратили этот номер в настоящий подарок для всех любителей танцевального искусства.

Не менее ярким стало выступление Даниила Хачатурова, исполнившего песню «Любовь уставших лебедей», и Вячеслава Глазунова с «Лебединой верностью». Эти проникновенные композиции заставили зал задуматься о вечных ценностях и силе настоящего чувства.

Проникновенное исполнение всех брало за душу. Фото: Дарья Мисютина

Отдельно стоит отметить выступление солиста народного самодеятельного коллектива ансамбля татарской эстрадной песни «Идель» Ильдара Хакимянова. Он исполнил песню «Пожелание родным и близким» на татарском языке. И хотя слова были незнакомы большинству зрителей, мелодия и эмоция, с которой пел артист, не оставили равнодушным никого в зале. В этом и есть сила семьи и единства: любовь не нуждается в переводе.

Ярким акцентом концерта стало выступление Гульнары Божиной с песней «Край родной» и народного чувашского ансамбля песни и танца «Самар Ен» под руководством Любови Максимовой, которые исполнили композицию «Вместе дружно жить». Эти номера объединили зрителей в едином порыве любви к Родине, к своей малой родине, к дому, где тебя всегда ждут.

Завершился вечер песней «Главное – семья» в исполнении Райхан Горяниной при поддержке народного ансамбля эстрадного танца «Грация». Под эти слова зал аплодировал стоя – благодарил артистов и друг друга за этот вечер тепла и доброты.

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