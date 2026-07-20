Премиум-пикапы и фургоны для бизнеса: компания FOTON вышла на самарский рынок

Новый автосалон ждет покупателей! Фото: Луиза Кармазина

Первый в регионе автоцентр FOTON дистрибьютора МБ-Рус открыла компания «Луидор», хорошо знакомая многим как доработчик коммерческой техники, а с прошлого года она реализует в регионе автобусы марки ПАЗ, ЛИАЗ, КАВЗ с обслуживанием и сервисом. FOTON в особом представлении тоже не нуждается: производитель экспортирует из Китая коммерческую технику в более чем сотню стран, в России компания присутствует с 2009 года. В 2026 году совокупный объем продаж FOTON превысил 12 миллионов автомобилей. «Доехал» знаменитый бренд и до Самары - в новом автоцентре можно приобрести легкие фургоны и пикапы.

Пикапы производства Foton, с одной стороны, остаются утилитарными и консервативными - мощная рама, подключаемый полный привод, объемный дизельный двигатель, автоматическая коробка передач, физические кнопки в интерьере, грузовые возможности. С другой стороны, налицо новый комфорт и технологии, возможность подчеркнуть свой статус – премиальный интерьер, стильный дизайн, гибридные решения, богатое оснащение.

В новом автоцентре можно купить пикапы и фургоны бренда FOTON. Фото: Луиза Кармазина

Foton Tunland G9

Одна из самых популярных моделей – Foton Tunland G9. Это среднеразмерный пикап, который позиционируется как более комфортабельная и оснащенная версия предшественника - модели G7. Автомобиль имеет двухлитровый дизельный двигатель мощностью 162 лошадиные силы и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач (выпускаемый на той же платформе Tunland G7 также оснащен бензиновым двигателем и 6-ти ступенчатой механической коробкой передач, дизель и АКПП для него идут на заказ). В пикапе есть межосевая муфта BorgWarner (автоматически подключает переднюю ось при пробуксовке), а также режимы 2H, 4H, Auto и 4L (с понижающей передачей).

В топовых комплектациях имеются бесключевой доступ, климат-контроль, датчики света и дождя, подогрев передних сидений, камера заднего вида с парктроником, беспроводная зарядка, мультимедийная система с Bluetooth, круиз-контроль, атмосферная подсветка, электрорегулировки сиденья водителя, боковые подножки, а также электронные ассистенты (они следят за слепыми зонами и предупреждают о лобовом столкновении).

Премиальный салон оценят любители комфорта и новых технологий. Фото: Луиза Кармазина

Foton Tunland V9

Это флагманский пикап линейки с премиальным оснащением, брутальным дизайном, гибридной силовой установкой и максимальным уровнем комфорта. Эксперты отмечают, что дизайнеры явно стилизовали автомобиль под американские модели - спереди он напоминает Ram 1500, а сзади перекликается с Ford.

Foton Tunland G9. Фото: Луиза Кармазина

Внешний вид впечатляет: выразительная оптика, пластиковые расширители арок, рейлинги, защитная дуга над грузовой площадкой. В салоне - качественная экокожа, обогрев и вентиляция сидений, электрорегулировки (у водителя еще и память на три положения), цифровая приборная панель. Есть адаптивный круиз-контроль, камера 360°, удержание в полосе. Новый Фотон Тунлэнд предлагает мощный дизельный двигатель с электромотором или турбированным бензиновым двигателем мощностью 245 л.с., автоматической коробкой передач и полным приводом, передовыми характеристиками безопасности, дорогим интерьером и современными технологиями управления. Такой пикап подойдет тем, кто хочет купить статусный и функциональный автомобиль. Хотите такой пикап, но в другом дизайне? Производитель предлагает модель Foton Tunland V7, аналогичный по агрегатам и кузову пикапу V9, но с другим дизайном экстерьера и интерьера.

Сотрудники автоцентра помогут выбрать оптимальную комплектацию и оформить приобретение. Фото: Луиза Кармазина

Коммерческие фургоны

Цельнометаллические фургоны Foton формируют линейку легких коммерческих автомобилей от классических утилитарных решений до более современных городских моделей с улучшенной эргономикой, вариативными объемами кузова и силовыми установками. Их отличают современный европейский дизайн, проверенные дизельные агрегаты, шестиступенчатые коробки передач и АКПП, объем кузова от 6,8 до 12 куб.м., адаптация под разные задачи бизнеса и выгодное соотношение цены, оснащения и грузовых возможностей по сравнению с конкурентами.

Здесь же владельцы автомобилей могут получить качественное обслуживание техники. Фото: Луиза Кармазина

Новинка рынка - Foton View

Это новый современный компактный цельнометаллический фургон с европейским дизайном, стильным салоном, мощным дизельным двигателем, 6-ти ступенчатой коробкой передач или 8-ми ступенчатым автоматом, двумя вариантами размеров по высоте крыши: 1990 или 2195 мм. Объем фургона - 6,8 или 7,9 куб.м. Разные размеры кузова позволяют подобрать оптимальный автомобиль под задачи доставки.

Foton View. Фото: Луиза Кармазина

Foton Toano Pro

Фургон, адаптированный для России. Это обновленный автомобиль линейки Тоано с улучшенными решениями для бизнеса: с новым дизельным двигателем, дизайном, оцинкованным кузовом. Доступны модификации категории «B» размерностью L2H2 и L3H2, и объемом грузового фургона 9,1 и 10,4 куб.м.

Кстати, под заказ «Луидор» может изготовить грузопассажирские фургоны «Комби» со стационарной перегородкой, со сдвижной перегородкой и трансформируемым салоном, фургоны-рефрижераторы, автобусы, и другие спецавтомобили. Дилерский центр входит в крупный холдинг по продажам, обслуживанию и доработке автомобилей, а также производству спецтехники и спецавтомобилей: в составе компании - три производственных предприятия. За 30 лет работы «Луидор» зарекомендовал себя надежным поставщиком и партнером для более чем 75 000 клиентов по всей России.

НАША СПРАВКА

Дилерский центр марки FOTON и современная станция технического обслуживания находятся по адресу: проспект Карла Маркса, 526.