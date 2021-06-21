Главные новости за выходные 19 и 20 июня: День медицинского работника, канатоходец и "Гонка героев"

Выходные 19 и 20 июня выдались жаркими во всех отношениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Значительная часть новостей в выходные 19 и 20 июня была связана с массовыми мероприятиями - с финальными днями "ВолгаФеста", с переносом и изменением формата других фестивалей, со спортивными событиями. Параллельно губерния отметила День медицинского работника.

Чемпион российской футбольной премьер-лиги “Зенит” привез в Самару кубок победителя и приглашает всех желающих взглянуть на него поближе. В понедельник, 21 июня, с 18:00 до 23:00 с трофеем можно будет сфотографироваться в специальной палатке в фан-зоне “Солидарность Арены”, а заодно и разжиться автографом Алексея Игонина.

19 июня на военном полигоне в Рощинском прошла "Гонка героев". В ходе забега ее участники ползали под колючей проволокой, перелазили через высокие стены, переплывали бассейн грязи, принимали на себя водные струи из пожарных гидрантов... В общем, не скучали ни секунды.

20 июня в губернии отмечали День медицинского работника. Среди прочих мероприятий, приуроченных к празднику, в Самаре прошла благотворительная акция “Спасибо, доктор!”, инициированная “Единой Россией”. А губернатор Дмитрий Азаров сравнил героизм медицинских работников с подвигом первого космонавта в истории человечества Юрия Гагарина.

Роспотребнадзор объяснил, почему Грушинский в этом году невозможно провести с 1 по 4 июля на Мастрюковских озерах. Оказалось, дело в популярности фестиваля. “На Грушинский фестиваль приезжают из разных регионов, это очень высокий риск”, - объяснила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области Анна Люкшина.

Австрийский эквилибрист Фриди Кюне должен был перейти по канату Волгу 19 июня, что могло бы стать самым зрелищным перфомансом “ВолгаФеста”. Но ветренная погода в субботу не позволила обеспечить необходимый уровень безопасности артиста, и шоу перенесли на воскресенье. Позже изменился и маршрут. В итоге Кюне прошел над набережной, над головами изумленных зрителей, а в конце путешествия забрался на самую высокую точку крана.

“ВолгаФест” занял часть самарского пляжа. Поэтому на оставшихся его участках в жаркие выходные плотность отдыхающих была особенно велика. Вместе с этим возросло и количество происшествий на воде.

Трио “РЭСПЭКТ” получило чек на 5 млн. руб. и завоевало расположение известных комиков страны, победив в 11 сезоне шоу “Comedy Баттл”. “Мы дискутировали, но, когда назвали этот коллектив, ни у кого не возникло никаких контраргументов. И нам кажется, что в финале лучше всех выступило трио «РЭСПЭКТ» из Самары”, - сказал Семен Слепаков.

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