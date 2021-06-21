Свежие новости о «Крыльях Советов» на 21 июня 2021: Пиняев присоединился к команде, Сергеевым интересуется ЦСКА

Агент Сергеева подтвердил интерес не только ЦСКА, но и других клубов, но конкретики пока нет. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В межсезонье традиционно почти все разговоры о трансферах. «Крылья» пока официально никого не подписали, но слухов вокруг команды много. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 21 июня 2021.

Пиняев тренируется с «Крыльями»

Самарцы сейчас проводят сбор в Сербии. С командой тренируются Данил Липовой из «Динамо» и 18-летний серб Андрей Капетанович. Также к «Крыльям» присоединился Сергей Пиняев. Это 16-летний вундеркинд, который в прошлом сезоне выступал за «Чертаново».

- Молодой игрок, выступавший в минувшем первенстве ФНЛ за «Чертаново», прекрасно знаком главному тренеру Игорю Осинькину и многим нашим игрокам, - отметили в пресс-службе «КС».

При этом генеральный директор «Крыльев» Вадим Андреев сказал, что пока Пиняев будет просто работать с командой. Клуб планирует вести переговоры с его представителем.

- Сергей игрок видный, хорошо знаком тренеру, - цитирует Андреева «Спорт-Экспресс». - Будем садиться и разговаривать. Этот сбор он точно проведет с нами. Знаю, что им интересовались многие клубы. Какая ситуация с другими возможными вариантами развития его карьеры, мне сказать сложно. Думаю, в течение недели мы пообщаемся (с его представителем), и наступит ясность.

Иваном Сергеевым интересуется ЦСКА

ЦСКА намерен приобрести лучшего бомбардира ФНЛ Ивана Сергеева. По крайней мере, так утверждает sport24.ru. Интерес со стороны «армейцев» к форварду «Крыльев» подтвердил и агент Сергеева Юрий Штромбергер.

- Мы со всеми топ-клубами ведем диалог, в том числе и с ЦСКА. Но никакой конкретики и решений пока нет, - цитирует агента футболиста «Чемпионат».

«Крылья» тоже отреагировали на новости об интересе к Сергееву.

- Сегодня вновь было две тренировки. В перерыве между занятиями почитали новости о нашем бомбардире. Лучше смотреть Евро - там все реально, - написали «Крылья» в своем твиттере.

Запросов по Зиньковскому не было

По поводу еще одного лидера «Крыльев» Антона Зиньковского, вокруг которого много слухов, запросов в клуб не поступало.

- По Зиньковскому никаких официальных запросов в клуб не поступало. Со мной по поводу его трансфера никто не связывался, - приводит слова гендиректора «КС» Вадима Андреева «Спорт-Экспресс».

Женские «Крылья» вылетели из Кубка России

Женская команда «Крыльев Советов» не смогла пробиться в четвертьфинал Кубка России. В 1/8 финала самарские девушки уступили соперницам из «Чертаново».

Встреча проходила на стадионе «Металлург» в Самаре и завершилась со счетом 0:5. Весь второй тайм «Крылья» играли в меньшинстве.