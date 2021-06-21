"Я еще пройду над Волгой": канатоходец Фриди Кюне в Самаре устроил шоу над головами прохожих на набережной

Канатоходец прошел над набережной в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре фестиваль набережных "Волгафест" завершился на яркой ноте. Одним из кульминационных моментов воскресного дня стал появившийся над головами прохожих на набережной человек в зеленой майке. Фриди Кюне - опытный слэклайнер, известный во всем мире. Он преодолел 110 метро на высоте более 200 метров над землей без страховки над ущельем Вердон во Франции, а в день 872-летия Москвы по стропе прошел 245 метров на высоте 350 метров между башнями небоскребов Москва-Сити. Его появления в Самаре ждали с нетерпением, ведь было анонсировано: смелый австриец пройдет над Волгой с одного берега на другой. А ведь это - несколько километров!

Посмотреть на чудеса балансировки в небе собрались тысячи человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К сожалению, над Волгой Фриди побалансировать не смог. Всю неделю была не слишком хорошая погода. Организаторы и команда канатоходца старались вовсю, поднимая огромные башенные краны и натягивая стропу, но она не выдерживала порывов ветра. Попытки подготовить все к уникальному аттракциону продолжались до последних часов, мероприятие даже перенесли на следующий день. Но в этом году чуда не случилось. Зрители уже и не надеялись увидеть спортсмена из Германии над Самарой, но Фриди Кюне решил не сдаваться. Не случайно в этом году темой фестиваля как раз стали препятствия и их преодоления. Препятствий подкинула природа, преодолением канатоходец занялся вместе с организаторами.

Зрители снимали Фриди на телефоны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трос все равно решили тянуть - не с берега на берег, так вдоль Волги. Кран, который стоял у пристани Осипенко, пошел в дело. С него трос натянули на крышу административного здания на Первомайском спуске. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что Фриди пришлось идти прямо над головами зрителей и прохожих.

Люди начали собираться ещё за полчаса до события, обступали пространство, над которым висел канат, обсуждали. Многим казалось, что канатоходец уже на кране - вон же фигурка, замерла. Но вскоре на здании появилась тень и возник Фриди в зеленой майке. Он весело приветствовал публику, попробовал трос ногой, требовал аплодисментов.

Фриди порадовал горожан падениями и трюками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что задуманное не удалось, он решил зрителей не подводить и устроил шоу. Несколько раз он будто бы не мог удержать равновесие и падал на канат, наверняка специально, чтобы продемонстрировать удивительное умение мгновенно встать на ноги, подтянувшись. Еще несколько падений превратились в демонстрацию чудес эквилибристики: он висел на одной руке, раздавал воздушные поцелуи, а потом и вовсе встал на руки.

Зрители следили за приключениями канатоходца с замирающим сердцем, подбадривающе кричали и искренне волновались за мужчину, когда он "падал". Но в итоге все закончилось хорошо и Фриди достиг крана.

- Я очень хотел пройти над Волгой, но было много преград. Я не отказываюсь от своих планов, нам нужно лучше подготовить, уже зная все тонкости, - сказал он прямо с вершины.

Все ждали, что сейчас канатоходца спустят на какой-то чудесной машине, но этого не произошло. Фриди полез еще выше.

- Что происходит, - волновались горожане.

Спортсмен объяснил, что не привык останавливаться за шаг до вершины и сейчас обязательно ее достигнет. Поэтому он вскарабкался по крану до самой высшей точки, помахал всем собравшимся внизу. И прыгнул. Вздох испуга и удивления вырвался мгновенно, но уже через долю секунды над Фриди раскрылся парашют.

Как нерв канат не был натянут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мне понравился ваш город, понравилось здесь на фестивале, все придумано замечательно. Я надеюсь еще раз стать вашим гостем. Прыгать мне не было страшно, я же видел песок - значит, падать было бы мягко, - смеялся ужепозже со сцены спортсмен.

Люди внизу - Фриди наверху Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Внизу его встречали перкуссионисты - они подняли Фриди на руки и на лодке отвезли к главной сцене. Здесь его и приветствовали зрители. Конечно, среди них нашлись и недовольные: отменой перехода через Волгу, переносом времени мероприятия. Но все же большинство восторгались человеком, который смог устроить шоу несмотря на то, что все не получалось как хотелось. Может быть, уже через год или через два рекорд в Самаре все же поставят. Будем ждать!