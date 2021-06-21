Пополнение транспортных карт в Самаре 2021: почему приостановили, когда заработает

Для большинства горожан невозможность пополнить счет транспортной карты в метро станет незначительным неудобством Фото: Архив "КП"

Компания “Объединенная транспортная карта” объявила о том, что с 20 июня по 5 июля 2021 пополнение транспортных карт в Самаре приостановлено в метро. Причина в профилактических работах, которые помогут обеспечить стабильное функционирование сервиса и оказание услуг. Однако ограничение распространяется только на самарский метрополитен. И оно не означает, что картами нельзя будет пользоваться в указанный период времени. Проверить баланс и пополнить счет все еще можно несколькими способами: с помощью мобильного приложения, через сайт “Объединенной транспортной карты”, в личном кабинете “Сбербанк онлайн”, в отделениях почты и других партнеров ОТК.

Кстати, с 2020-го Самарский метрополитен все чаще предлагает пассажирам пополнять карты самостоятельно, через соответствующие терминалы. Так, в сентябре прошлого года метро работало полностью в бескассовом режиме. А в ноябре часы работы кассиров ограничили, чтобы стимулировать пассажиров пользоваться новыми аппаратами.

Напомним, что транспортные карты позволяют самарцам осуществлять проезд на более выгодных условиях. Так, один взрослый билет по Единой карте обходится в 29 руб. А стоимость безлимитного проезда в Самаре по соответствующей карте составляет (по состоянию на июнь 2021) 1865 руб. Стоимость карты и ее подключения к системе "Электронный проездной” - 100 руб.

Также ОТК заявляет о своей готовности отвечать на вопросы горожан в Твиттере (@ TransKartSamarа) или по телефону 8-800-700-74-99.

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