«Ищи, Крег!»: старший прапорщик полиции Тольятти и его верный напарник находят преступников за считанные минуты

Андрей Николаевич и Крег готовы ловить преступников день и ночь. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Андрей Кондратьев и его надежный напарник и верный друг Крег вместе ловят опасных преступников в Тольятти. Служебная овчарка по кличке Крег с легкостью выходит на след и помогает своему хозяину распутывать даже самые сложные дела. 21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России. В день кинолога полицейские поделились историей крепкой дружбы и опасной работы тандема из Тольятти.

Андрей Кондратьев пришел на службу в органы внутренних дел в 1996 году. Андрей Николаевич начинал с должности милиционера отдельного батальона конвойной службы милиции УВД Тольятти, но любовь к животным определила его дальнейшую судьбу в кинологическом подразделении МВД. В 2002 году Андрей Кондратьев перешел в кинологическое подразделение на должность младшего инспектора-кинолога розыска по запаховым следам человека, поиска трупов, следов крови человека.

Сегодня старший прапорщик Андрей Кондратьев – один из опытнейших сотрудников кинологической службы. Со своим верным напарником – немецкой овчаркой по кличке Крег, они находят улики и задерживают преступников в Тольятти.

Крег родился в декабре 2015 года в Московской области. Его родители – победители всероссийского чемпионата специалистов-кинологов МВД России. Поэтому у пса искать преступников уже в крови. За время службы Крег дважды побывал в командировках на Северном Кавказе. В сожалению, в последнюю свою командировку в 2019 году, Крег получил травму передней лапы во время задержания подозреваемого.

- Встал вопрос о списании служебного пса со службы. Однако Андрей Кондратьев дал Крегу еще один шанс послужить родине. Он выхаживал собаку день и ночь, баловал его, и вместе они смогли победить болезнь. Крег был признан годным к дальнейшему прохождению службы, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Опытный кинолог выходил служебного пса после травмы и вернул его в строй. Фото: ГУ МВД по Самарской области

С этого момента они стали самыми верными друзьями и отличными напарниками. Только за прошлый месяц Андрей Николавевич вместе с Крегом смогли задержать троих преступников, подозреваемых в кражах.

Так, в мае этого года в полицию Тольятти поступило сообщение о краже из магазина. Кинолог со своей служебной собакой провели осмотр места происшествия, и уже через считанные минуты Крег взял след преступника.

- Злоумышленник, совершая кражу, разбил витрину и порезался осколками. Андрей Николаевич едва успевал за собакой, которая взяла след, и вдруг заметил на земле белую бейсболку с пятнами похожими на кровь, - рассказали полицейские.

Буквально через несколько метров кинолог заметил мужчину, который при виде полицейского попытался скрыться. Но от Крега еще никто не смог убежать, поэтому злоумышленник был задержан через пару мгновений.

Еще один вызов поступил от местного жителя, у которого из машины украли видеорегистратор. Крег нашел улики – части крепления регистратора и кусок изоляции автомобильного жгута в 500 метрах от автомобиля и сразу же пошел по следу. Через некоторое время пес привел полицейских к квартире, где скрывался преступник.

А на днях Крег помог сотрудникам уголовного розыска найти грабителя, который вынес из чужой квартиры золотые украшения, духи, телефон, некоторые продукты и две бутылки пива. Собака вышла на след и привела полицейских к мусорному баку недалеко от ограбленной квартиры. В пакете, на который указал Крег, были обнаружены пропавшие пивные бутылки. По оставленным на банке отпечаткам пальцев, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Вскоре злоумышленник был задержан.

Тандем Андрея Кондратьева и Крега не зря называют лучшим в полиции Тольятти. Андрей Николаевич полностью отдает себя работе, для него не существует понятия «выходной день», они вместе с Крегом готовы работать днем и ночью. У Андрея есть два сына 12 и 13 лет. Мальчишки с удовольствием приходят к папе на работу, ведь там их ждет Крег. Ребята мечтают пойти по стопам отца и стоять на страже правопорядка. У тольяттинских кинологов растет достойная смена.