Новые люди выступают за отказ от кассового оборудования для самарских ИП

Партия “Новые люди” предлагает разрешить малому бизнесу и самозанятым использовать кассовое программное обеспечение на базе мобильных телефонов как альтернативу ККТ .

1 июля наличие кассового оборудования станет обязательным для всех предпринимателей. Закупка аппаратов и программного обеспечения к ним — дорогое «удовольствие» для малого бизнеса. Эксперты опасаются, что в ближайшее время небольшие компании будут вынуждены уйти в тень. «Новые люди» предлагают выйти из ситуации, разрешив предпринимателям использовать вместо кассы мобильное приложение, аналогичное тому, в котором сейчас работают самозанятые.

Все расчеты — через кассу

Покабез кассовых аппаратов может работать лишьмалая часть самозанятых – приложение «Мой налог», которое они используют, предполагает очень небольшой список разрешенных видов деятельности. Для ИП правила строже. Из предпринимателей, которые торгуют или оказывают услуги, без касс обходятся только те, кто справляется без помощи наемных сотрудников. Но и для них отсрочка заканчивается уже 1 июля. С этой даты работа без чеков и кассово-контрольной техники обойдется в круглую сумму – штрафы за подобные нарушения для ИП исчисляются десятками тысяч рублей.

Закупка аппаратов и их обслуживание – внушительная статья расходов для небольших предприятий. Стоимость одного фискального регистратора составляет 15 до 30 тыс. руб. Отдельно придется заплатить за его регистрацию в налоговой и программное обеспечение.

Самарский предприниматель, владелец бутик-отеля «Акватория» Дмитрий Панин установил кассу еще два года назад. И пока вместо обещанных удобства и простоты расчетов видит множество трудностей. Администраторам стало сложнее проводить операции, особенно много проблем с возвратами. Но, главное, никто не предупреждал бизнесменов о «скрытых» расходах на содержание оборудования. «В налоговой нам объяснили, что аппарат стоит недорого, можно даже взять его в аренду. Но теперь мы столкнулись с необходимостью платить за эквайринг, перерегистрировать аппарат в налоговой,обновлять программное обеспечение, закупать чековые ленты. Каждый год нужно менять фискальный накопитель. Сам по себе он стоит копейки, но занимается заменой аффилированная правительству организация, и мы платим за это 8 тыс. рублей. В целом набегает приличная сумма», - рассказывает он.

Внести соответствующие поправки в действующий федеральный закон Новые люди планируют в ближайшее время.

Инструмент развития вместо тотального контроля

Снизить затраты предпринимателей можно было бы, позволив им отказаться от касс и перейти на онлайн-формат налоговой отчетности. Еще в 2019 году в правительстве звучали предложения создать для ИП мобильное приложение, подобное тому, что существует для самозанятых. Идею высоко оценил экс-министр экономического развития Максим Орешкин. Но реализовать ее не удалось.

Как говорят эксперты партии «Новые люди», единственное, чего сейчас не хватает для принятия такого решения – политическая воля. Для реализации проекта потребуется изменить федеральный закон № 54 от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», а также ряд подзаконных актов. Потребуется множество межведомственных согласований, и без указаний правительства чиновники ничего менять не хотят.

Новые люди считают, что приложение для мобильных телефонов вместо кассы никак не повлияет на качество обслуживания клиентов, но заметно снизит издержки для малого бизнеса.

Между тем, использование приложения, помимо очевидной финансовой выгоды, дало бы предпринимателям мощный инструмент бизнес-анализа, уверен сторонник партии «Новые люди» самарский предприниматель Алексей Неудахин. В нем легко отслеживать результаты каждого сотрудника, эффективность рекламы и другие важные показатели.

«К сожалению, у нас любят придумывать для бизнесменов строгие правила игры вместо того, чтобы дать им инструмент для развития, говорит он. — Молодежь уже боится начать свое дело Самарская область сейчас находится на 23 месте в РФ по количеству субъектов малого бизнеса, и я думаю, ситуация будет ухудшаться. После вступления в силу закона об обязательном использовании кассового оборудования, предприниматели начнут уходить в тень».

Новые люди считают, что приложение для мобильных телефонов вместо кассы никак не повлияет на качество обслуживания клиентов, но заметно снизит издержки для малого бизнеса. В ближайшее время они выступят с предложением внести поправки в действующее законодательство.