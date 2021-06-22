«Удачи вам и хорошей ночи»: неизвестный «заминировал» суды в Самаре и требовал 10 миллионов рублей

Эвакуации в зданиях судов не проводилось, сообщение пришло в сразу несколько учреждений Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

21 июня, в понедельник, неспокойным выдалось утро у работников судебной системы Самары. Сразу в несколько учреждений поступила информация о готовящемся взрыве. Неизвестный преступник угрожал устроить страшные вещи, если ему не начислят крупную сумму денег.

Сообщение о готовящемся теракте пришло по электронной почте. Причем поступило оно в Самарской областной, Октябрьский районный и другие несколько судов около трех часов ночи 20 июня. Автором письма значился некий «Владислав Олегович». Журналистам «КП-Самара» удалось узнать, что было в этом послании.

— У меня для вас неприятные новости. Можете называть меня Г. Владислав Олегович. Я бы хотел вас оповестить, о том, что ровно час назад, пока все охранники отошли от своей работы, я проник в здания судов и за время в количестве 30 минут, я заложил взрывные устройства, в туалетной кабине, и еще четырех местах, которые я не буду оглашать, для моей же безопасности, — указал неизвестный автор.

По словам «Владислава», он знает, что «неприятно, конечно, слышать такие новости, но так пришлось». Аноним в продолжении своего заявления опубликовал весьма внушительные требования, после выполнениях которых он готов передумать:

— У меня есть для вас простые условия, которые вы, государства, можете выполнить без отдышки. Мои условия — это перевести сумму в количестве 10 миллионов российских рублей.

Отправитель предоставил лицевой счет по номеру телефона и адрес в Красноярском районе региона на случай, если с транзакцией возникнут проблемы. Он также предупредил, что в случае чего за всем наблюдает:

— Я смог проникнуть во все камеры, которые присутствуют в здании, и при любой попытке деактивации взрывных устройств, я нажму на кнопочку, которая поднимет все в воздух. Так же установлены летающие дроны, которые очень маленькие и могут замечать действия снаружи здания. Удачи вам и хорошей ночи!

Силовикам информация поступила утром 21 числа. Они обследовали 21 объект в областной столице в разных районах города. Эвакуация не проводилась.

— Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружен не было. На местах работали 18 полицейских и 8 единиц техники, — сообщил корреспонденту «Комсомолки» источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Правоохранители устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре эвакуируют суды из-за сообщений о минировании. Что происходит?

В суды районов города поступили письма о возможном заминировании. Людей эвакуируют, здания проверяют. Мы рассказываем обо всем в онлайн- режиме (подробности)