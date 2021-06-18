Как в Самаре поддерживают медработников

За последние годы больницы и поликлиники Самары изменились в лучшую сторону. Внедренные принципы бережливого производства позволили им стать комфортнее для пациентов, да и сами врачи стали тратить гораздо меньше времени на бумажную работу и неразбериху с очередями. Обновляется медицинское оборудование, совершенствуются программы обеспечения лекарствами. Но главное в здравоохранении - это, конечно же, врачи, медсестры и все работники медицинской сферы. Именно от их квалификации и заинтересованности зависит качество оказанной пациентам помощи. И именно для них в Самаре сегодня действуют многочисленные меры поддержки, призванные привлечь в профессию и опытных, и молодых специалистов и оставить их работать в государственных учреждениях.

В Самаре в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» действует муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020-2024 годы. Благодаря ей создаются условия для привлечения медработников.

В концепции программы заложены меры социальной поддержки врачам различных специализаций и медицинским сестрам. Таким образом, медработникам самарских ГБУЗ предлагается ежемесячная компенсация оплаты жилья и коммунальных услуг в размере 50% от регионального стандарта оплаты ЖКУ с учетом дохода.

Также ежемесячные выплаты получат молодые специалисты до 35 лет, оказывающие первичную помощь в амбулаторных условиях. Пособия в размере 5000 рублей врачам и 3000 рублей медсестрам будет выплачиваться первые три года после окончания вуза. Арендующим жилье в Куйбышевском и Красноглинском районах Самары планируют компенсировать 100 % от фактической оплаты, но не более 12 000 рублей.

Кроме того, будет покрываться половина стоимости договора на услуги частных детских садов для детей от полутора до 6,5 лет.

Все утвержденные выплаты осуществят из бюджета городского округа Самара.