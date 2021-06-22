Акрон – Святой Георгий 22 июня 2021: прямая видео-трансляция контрольного матча

Матч начнется в 19:00 по самарскому времени. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

«Акрон» проводит свои сборы в Тирасполе, где сегодня, 22 июня, проведет второй контрольный матч. Соперником станет обладатель Кубка Молдавии команда «Святой Георгий» (она же «Сфынтул Георге») из села Суручены. Стартовый свисток на третьем поле спортивного комплекса «Шериф» прозвучит в 19:00 по самарскому времени.

Сегодняшний соперник «Акрона» довольно молодая команда (основана в 2003 году) из села с населением чуть меньше 3 тысяч человек. В этом году «святые» впервые в своей истории выиграли Кубок страны. Трофей им покорился с третьей попытки. В чемпионате «Святой Георгий» стал четвертым.

Для «Акрона» это вторая товарищеская игра на сборах в Тирасполе. До этого тольяттинцы сыграли с самым титулованным клубом Молдавии тираспольским «Шерифом». Та встреча закончилась минимальной победой молдавской команды.

«Акрон» сейчас находится в фазе перестройки. В межсезонье команду покинули сразу несколько футболистов, на их место привезли новичков, которых сейчас просматривает тренерский штаб.

Официально тольяттинцы подписали 25-летнего украинского защитника Данилу Сагуткина из «Мариуполя», серба Ивана Рогача, воспитанника ЦСКА и лучшего бомбардира «СКА-Хабаровска» Константина Базелюка, экс-игрока «Сочи» и «Ротора» Евгения Песегова, воспитанника «Зенита» Илью Зуева, бывшего игрока армянского «Ноа» и воспитанника Академии Коноплева Владимира Азарова, а также арендовали Никиту Чистякова из «Урала».

Сезон ФНЛ для «Акрона» начнется 10 июля домашним матчем с хабаровским СКА.

Прямая видео-трансляция контрольного матча Акрон – Святой Георгий 22 июня 2021

Посмотреть игру можно на YouTube-канале «Акрона» или на сайте samara.kp.ru с 19:00 по самарскому времени.