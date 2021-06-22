Выучил немецкий за полгода и законсервировал двигатели: что еще стоит знать о Николае Кузнецове

Н.Д.Кузнецов со своими заместителями - В.Д.Радченко, В.С.Анисимов, А.Е.Елизаров, В.Н.Орлов, Н.Д.Печенкин. 1983 г. Фото: ПАО «ОДК-Кузнецов»

Николай Кузнецов - значимое имя в истории Куйбышева. В 1949 году он возглавил завод по разработке реактивных авиационных двигателей и задержался в нашем городе надолго. Сейчас предприятие носит его имя, а несколько лет назад его же могли подарить и аэропорту. Впрочем, тогда победил Королев, с которым Николай Дмитриевич тесно работал в свое время. К юбилею этой выдающейся личности вспомнили несколько интересных фактов о нем и его работе.

Факт первый - с пассажирами быстрее звука

31 декабря 1968 года на аэродроме в подмосковном Жуковском прошел первый полет советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.Куйбышевские двигатели впервые позволили в 2,5 раза превысить скорость звука гражданскому самолету. Он мог лететь со скоростью 2200-2300 км/ч и пролетать расстояние от Москвы до Алма-Аты за два часа. Но смогла бы так летать наша «птица», если бы не четыре специальных двигателя НК-144 разработанные гениальным конструктором Николаем Кузнецовым – это вопрос. Он мечтал стать летчиком, но не сбылось. Зато весь мир знает эту аббревиатуру «НК».

Историческая справка:

1949 год Николай Кузнецов назначен в Куйбышев. Фото: ПАО «ОДК-Кузнецов»

Главным конструктором Куйбышевского завода №2, Николая Дмитриевича Кузнецова назначили в 1949 году. Тогда в ОКБ завода вместе с молодыми советскими инженерами работало 840 немецких специалистов заводов «БМВ» и «Юнкерс». Для преодоления языкового барьера были организованы курсы русского языка для немцев и наоборот.

Сам же Кузнецов решил освоить чужой язык за полгода. Его коллеги вспоминали, как немецкий инженер вальяжно заявил, что это невозможно. Тогда Николай Дмитриевич строго сказал немцу, что на войне он забыл слово «невозможно», а запомнил слово «надо», и испугавшийся немец взялся за обучение. Через полгода Главный конструктор мог обсуждать технические проблемы на немецком языке.

Уже через год в 1950 Кузнецов представил Андрею Туполеву проект турбовинтового двигателя мощностью 12 000 лошадиных сил, для дальнего бомбардировщика Ту-95 способного перелететь океан и вернуться обратно. Этот двигатель и стал первым «именным» продуктом с буквами «НК». Его модификации эксплуатируются до сих пор.

Факт второй, космический – они точно долетели бы до Луны

Неожиданный поворот случился в 1959 году. Тогда именно Кузнецову, Сергей Королев ставит задачу создания двигателя для первой советской «лунной» ракеты. Случилось это благодаря рекомендации Туполева, который определил Кузнецова как человека берущегося за все новое с энтузиазмом. Очевидным остается факт, что Куйбышевский моторный завод справился с задачей. В разгар «лунной гонки» здесь созданы и успешно прошли стендовые испытания двигатели для четырех ступеней ракеты Н1-Л1

К сожалению, после смерти Главного идеолога советской лунной программы она была свернута и двигатели так и не пошли в серию. В 1974 году Совет обороны СССР приказывает Куйбышевскому ОКБ-276 прекратить дальнейшие работы над ракетными двигателями, а уже собранные двигатели НК-33 и НК-43 приказано уничтожить.

Однако Николай Кузнецов тот приказ партии и правительства не выполнил и свое собственное ракетное «детище» ликвидировать не стал. 130 готовых специзделий были законсервированы и спрятаны в надежном месте, и следующие 20 лет все участники этой авантюры хранили обет молчания.

Историческая справка:

В 1949 был еще случай, связанный с немцами. Когда на первом научно-техническом совете выступавший немецкий инженер сделал примитивный, теоретический доклад, Кузнецов его подробно разобрал и показал, что тот или не знает дела, или не хочет делиться знаниями. Он предупредил всех, что если доклады будут такими же, то придется провести переаттестацию всех немецких специалистов, т.к. возникли сомнения в их квалификации. Немцы тогда поняли, что имеют дело с грамотным специалистом и строгим, твердым руководителем.

Факт третий, рациональный – из любого кризиса нужно извлекать выгоду

В 1972-73 годах весь западный мир потряс «топливный кризис». Глубокий анализ ситуации натолкнул Кузнецова на мысль о создании двигателей на альтернативных видах топлива. На тот момент наиболее перспективной альтернативой виделось криогенное топливо – жидкий водород и жидкий метан. В самолетостроении программа по созданию новых двигателей получила название «Холод».

Изначально в ОКБ Кузнецова в качестве самого эффективного топлива был выбран жидкий водород, но при этом использовалась система двухтопливности. Форсажная камера должна была работать на водороде и керосине.

Проектом заинтересовалось ОКБ Туполева, и 15 апреля 1988 года состоялся первый полет самолета Ту-155 на водороде. В мировой авиации этот полет вызвал большой резонанс, а проходивший в это время международный конгресс признал, что наша разработка опередила западные.

Н.Кузнецов, А. Туполев и первый самолет на криогенном топливе. Фото: ПАО «ОДК-Кузнецов»

СПРАВКА КП

Николай Дмитриевич родился в 1911 году. В 15 лет он вступил в комсомол и организовал с товарищами ячейку «Общество друзей Воздушного флота». Энергичные комсомольцы в старых журналах нашли чертежи аэросаней и загорелись идеей. Кузнецова отправили в Москву, поставив задачу раздобыть хоть какой-нибудь мотор для своих саней.

Но он нашел и старенький автомобильный двигатель «Берлие», и даже воздушный винт от самолета «Фоккер», которые каким-то чудом тащил домой 70 км на лыжах. Первая поездка на готовых санях вызвала бурю восторга, и недоумения у всего села Семеновское и окрестных деревень. Видимо, с этих аэросаней и началось увлечение Николая авиацией.

Коля Кузнецов г. Актюбинск, впереди большое будущее. Фото: ПАО «ОДК-Кузнецов»

НЕ ПРОПУСТИ

В 2021 году в Самаре отмечают 110-летие со дня рождения выдающегося конструктора. 24 июня в 12.30 в поселке Управленческий (ул. Сергея Лазо 2а), состоится торжественная церемония заливки первого куба бетона в фундамент нового здания – Центра конструкторских разработок и научных исследований «ОДК-Кузнецов» (ОКБ). Здесь работал и творил генеральный конструктор Н.Д. Кузнецов, а сегодня располагается опытное производство и конструкторское бюро ПАО «ОДК-Кузнецов».