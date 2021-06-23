Зарезала двухлетнюю внучку и едва не заморозила ее брата: бабушку-убийцу из Орска хотят отправить в больницу

Тело погибшей нашли возле дома на улице Короленко Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Внучка мешала бабущке плачем?

В обстоятельствах жуткого убийства закончили разбираться следователи Оренбургской области. Трагедия произошла поздно вечером 7 февраля в Орске. На улице Короленко тогда погибла 2-летняя девочка. За расправу над малышкой задержали ее 60-летнюю бабушку.

Подробности преступления пугают. Как рассказали «КП-Самара» соседи обвиняемой, за неделю до случившегося у нее был юбилей и веселье затянулось на долго. Женщина любила выпить, находилась в состоянии алкогольного опьянения она и в ту страшную ночь.

— Родители ушли в гости к друзьям, а детей оставили с ней. 2-летнюю девочку и ее 6-летнего братика. Неизвестно, что там было, но, может быть, внучка мешала ей своим плачем? — гадают люди.

Кончилось все тем, что неадекватная бабушка схватила нож и напала на ребенка. Удары пришлись в руку, шею и голову. Следователи считают, что проблемы у злоумышленницы были не только со спиртным.

— Она страдает психическими расстройствами. По версии следствия, женщина, действуя с особой жестокостью, причинила малолетней особые страдания, как и ее брату, который за всем этим наблюдал. Мальчик видел, как его сестре обвиняемая нанесла не менее 17 ударов ножом, — сообщают в СУ СК России по региону.

После этого обезумевшая бабушка выбросила тело убитой на улице и внука тоже отправила туда. В холодной зимний период без верхней сезонной одежды, обуви и носков. Как отмечают следователи, она и его поставила в опасное для жизни положение. К счастью, соседи увидели пострадавшего, помогли ему и обратились в полицию. Оперативники задержали подозреваемую.

Особая опасность для окружающих

Отбывать наказание, по всей видимости, пенсионерка будет не за решеткой, а в больничной палате. Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в центре имени Сербского показала, что на момент совершения всех этих ужасных вещей женщина находилась в состоянии невменяемости.

— Она представляет особую опасность для других лиц и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, которая оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением, — отметили в СК.

Материалы по делу уже направлены в прокуратуру. Именно там должны утвердить постановление о принудительном лечении и передать документы в суд. Итоговое решение примут служители Фемиды. Напомним, что вменяют фигурантке две статьи УК РФ — Убийство и оставление малолетнего в опасности.

Добавим, что следователи Орска также продолжают расследование по факту халатности, повлекшей смерть человека. Здесь речь идет об оценке действий сотрудников органы профилактики, которые проглядели проблемы в семье, которая в итоге оказалась в центре этого резонансного ЧП.

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