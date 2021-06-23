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Общество23 июня 2021 13:00

"Поранишься, попадешь в водоворот, утонешь": в мэрии рассказали, почему самарцам рекомендуют купаться только на официальных пляжах

Для комфортного и безопасного отдыха жителей в городе функционирует восемь пляжей протяженностью более четырех километров
Лариса СТЕПАНОВА
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Самарцам настоятельно рекомендуют купаться только на официальных благоустроенных пляжах

Самарцам настоятельно рекомендуют купаться только на официальных благоустроенных пляжах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аномальная жара снова бьет все рекорды, и самарцев как магнитом манят к себегородские водоемы. Большие и маленькие реки, озера, пруды, даже фонтаны – кажется, что ради охлаждения горожане готовы использовать любую возможность. Однако для этого пригодны далеко не все водоемы. В Самаре опубликовали список мест, купание в которых запрещено. Подобные запреты действуют ежегодно. Однако в этом году их впервые оформили единым документом. В итоговый список вошли 77 объектов. В части из перечисленных водоемов желание искупаться может возникнуть разве что у человека с полным отсутствием брезгливости – иначе в заболоченные места с пиявками и лягушками лезть не захочется. Однако в список попали и места традиционного отдыха горожан за Волгой, на островах Зелененький, Поджабный и др., на реках Сок, Татьянка, Самара, городских прудах и озерах, а также на береговой полосе правого берега Волги в черте города вне оборудованных пляжей.

«В целях безопасности»

В мэрии объяснили: все дело – в безопасности.

- Чаще всего люди гибнут и получают травмы из-за несоблюдения и пренебрежения правилами поведения на воде, купания в состоянии алкогольного опьянения, а также в необорудованных местах, - пояснил руководитель управления гражданской защиты Администрации Самары Игорь Дахно. – Поэтому по рекомендации Главного управления МЧС России по Самарской области,для создания безопасных условий в местах массового отдыха, издано постановление со списком мест, где купание запрещено. В этот перечень вошли водные объекты, которые не относятся к местам расположения официальных пляжей. То есть купаться запрещено в необорудованных для этого местах. Это постановление –исключительно в целях безопасности горожан. Администрацией Самары ежегодно проводится большая работа. В настоящее время для отдыха на воде подготовлено 8 пляжей: завезен песок, имеется специализированное оборудование. Сделаны соответствующие анализы воды, работают спасатели. Всех горожан мы приглашаем туда.

Как рассказали в мэрии, сейчас в запрещенных для купания местах устанавливают соответствующие предупреждающие щиты-аншлаги.

Очистили от мусора, камней и коряг

Впрочем, купаться на «диких пляжах» не слишком-то комфортно – здесь не расчищено дно, не завезен песок, на берегу нет ни раздевалок, ни лавочек. А вот на официальных пляжах в преддверии купального сезона установили специализированное оборудование, завезли чистый волжский просеянный песок.

- На всей территории пляжей прибрежную полосу очистили от мусора, бревен, коряг - на полигоны вывезено около 84 тонн мусора, проведена дератизационная обработка, - рассказал журналисту «КП-Самара» начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара Леонид Дюгаев.

На пляж второй очереди набережной завозят песок после "ВолгаФеста". Фото: администрация Самары

На пляж второй очереди набережной завозят песок после "ВолгаФеста". Фото: администрация Самары

Водолазы провели обследование акватории – все ради комфортного и безопасного отдыха горожан. При этом специалисты водолазной службы не только проверили наличие угрожающих безопасности предметов – бревен, крупных камней, стекла, но и определили локации, в которых есть ямы и водовороты, а также составили карту глубин для установки буйков и сформировали участки для купания граждан, не умеющих плавать, и детей.

- Водолазная служба продолжит обследование на протяжении всего периода функционирования официальных городских пляжей,- объяснили в мэрии.

Протяженность оборудованных пляжей в Самаре в этом году составила более четырех километров, площадь – почти 180 тысяч квадратных метров.

Пляжи готовы

Сейчас на семь пляжей уже завезли и выровняли песок. В этом сезоне его общая масса для благоустройства зон рекреации водных объектов, используемых для массового отдыха и купания, составляет 17,5 тысяч тонн. Установили все необходимое пляжное оборудование. Исключение составила только вторая очередь набережной – из-за проведения «ВолгаФеста» сроки благоустройства здесь сдвинулись, и песок начали доставлять 22 июня по мере вывоза фестивальных модулей. До конца недели все работы здесь обещают завершить.

Те кабинки для переодевания, теневые грибки, спортивные и игровыеэлементы, которые отслужили более трех лет и пришли в негодность, заменили на новые. Всего на самарских пляжах разместят 1430 единиц оборудования, из которых около 400 штук – абсолютно новых.

- В районе I и IV очереди набережной оборудованы специальные зоны для купания детей и тех, кто не умеет плавать. Глубина там составляет не более 1,2 метров, - отметил Леонид Дюгаев.

Для маломобильных самарцев уже обустроили специальную пляжную зону на Некрасовском спуске, вскоре – после планировки песка такая же появится на Полевом. Для отдыха инвалидов-колясочников предусмотрены твердый настил для доступа к воде, скамейки, зонты для тени, специализированные туалеты, кабины для переодевания, пандусы для захода в воду и другое специализированное оборудование.

На оборудованных пляжах допоздна работают спасатели. Фото: администрация Самары

На оборудованных пляжах допоздна работают спасатели. Фото: администрация Самары

Отдых под присмотром

Купаться на официальных пляжах не только комфортнее. Здесь обеспечена безопасность: за здоровьем отдыхающих присматривают спасатели. В общей сложности этим летом на городских пляжах работают 14 спасательных постов. 9 модулей, расположенных на берегу Волги, оснащены всем необходимым. Жилеты, круги, «концы Александрова», взрослые и детские нагрудники, ласты, маски, мегафоны, рации – все это служит гарантией того, что в нужный момент спасатели смогут быстро и грамотно прийти на помощь.Ежедневно на берегу акватории дежурят 44 спасателя.

- Прежде чем приступить к работе, все ребята прошли специальное обучение в школе ОСВОДа, имеют категорию «матрос-спасатель», - отмечает начальник ведомственного специализированного учреждения «Водно-спасательная служба ОСВОДа Самарской области» Андрей Емелин.

Штатный состав спасателей полностью укомплектован. А для повышения безопасности отдыхающих в этом году работа постов увеличена на один час – до конца лета спасатели дежурят до 22.00.

Сезонные работы спасательная и водолазная службы продолжат на постоянной основе, пока будут функционировать официальные городские пляжи. Постоянный контроль за состоянием пляжей организован и подрядчиком, с которым заключен муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию. В том числе, сотрудники подрядной организации в ежедневном режиме следят за чистотой, дезинфицируют и выполняют другие работы в рамках обслуживания передвижных туалетных кабин, которые предусмотрены дополнительно к уборным, имеющимся за парапетом – на самой набережной.

Отбор проб воды запланирован в соответствии с регламентом, то есть еженедельно, как это принято правилами пользования пляжами. Во время купального сезона специалисты Роспотребнадзора будут проводить лабораторный контроль по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Это касается не только воды, но и песка. Если будут обнаружены какие-либо «загрязнители», по требованиям СанПИН разместят объявления о запрете купания и вывесят черные шары у спасательных постов.

КОНКРЕТНО

Где разрешено купаться в Самаре

- I Очередь набережной реки Волга (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской);

- II Очередь набережной реки Волга (от ул. Маяковского до дамбы в районе КИНАП);

- IV Очередь набережной реки Волга (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);

- в районе Загородного парка;

- под спуском по ул. Советской Армии;

- в районе Барбошиной поляны;

- в районе СФГУП «Санаторий Можайский»;

- пляж Красноглинского района (на территории 26-го квартала Самарского лесничества).

- Пляж в районе Фестивальной поляны (пр.Мастрюково) – оборудуется только в период проведения молодежного форума «iВолга» и Грушинского фестиваля.

В районе Некрасовского и Полевого спусков оборудуют два специализированных пляжа для маломобильных граждан.

НА ЗАМЕТКУ

В соответствии со ст. 2.1.6. Закона Самарской области от 01.11.2007 года № 115 ГД купание в необорудованных местах влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.

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