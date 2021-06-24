«Бог забирает лучших»: в страшном ДТП в Самарской области погиб бывший руководитель наркополиции

Легковушка, в которой ехал Колычев, столкнулась с фурой и загорелась Фото: ГУ МВД России по Самарской области

22 июня в Самарской области произошло страшное ДТП, в котором сразу погибли три человека – причем не от удара, а от начавшегося пожара.

Все трое находились в автомобиле Toyota Camry. Пока не ясно, что же именно произошло, но на трассе «Самара – Большая Черниговка» легковушка лоб в лоб столкнулась с фурой Volvo. Грузовик улетел в кювет и упал на бок, а Toyota загорелась. Внутри в это время находились три человека – водитель и два пассажира, все они погибли, извлекать тела пришлось спасателям.

Недавно стало известно, что легковом автомобиле в тот страшный день находился бывший заместитель начальника УФСКН России по Самарской области (ведомство было расформировано в 2016 году) Владимир Колычев.

Владимир Колычев вел самые резонансные оперативные разработки. Фото: ol-shelest.livejournal.com

- Именно он вел все самые резонансные оперативные разработки, которые потом превращались в громкие уголовные дела. Он всегда готов был поделиться опытом, поддержать, сам выехать на место преступления. Он не повышал голос и не ругался матом. Вообще. Он соблюдал все посты, не пил алкоголь и не курил. Это был удивительно порядочный и добрый человек, - вспоминает Ольга Шелест. Когда-то она работала в пресс-службе наркополиции, а пару лет назад возглавила благотворительный фонд ЕВИТА, который помогает тяжело больным детям.

Она и сама воспитывает сына с синдромом Канавана. Долгие месяцы после рождения малыш не спал и кричал днями напролет, и врачи не могли это как-то логически объяснить. По словам Ольги Шелест, именно Владимир Колычев помог ей деньгами, когда она искала 500 тысяч рублей для обследования сына в Израиле – для этого ему самому пришлось занять 100 тысяч у друзей.

В автомобиле сгорели водитель и два пассажира. Фото: ПСС Самарской области

- Теперь его нет. В голове весь день дурацкая фраза «Бог забирает лучших», - пишет в соцсетях Ольга Шелест. – За 6 часов до гибели он позвонил мне, чтобы поздравить с днем рождения, мы поговорили, договорились встретиться в июле и попить зеленого чаю… Теперь уже не выпьем.

Прощание с Владимиром Колычевым пройдет 24 июня в музее имени Алабина в Самаре (ул.Ленинская, 142).

«Комсомолка» приносит соболезнования родным и близким Владимира Васильевича.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области в жутком ДТП на трассе «Самара – Большая Черниговка» погибло три человека

Авария произошла днем 22 июня 2021 года (подробности)

Машина выгорела полностью: показываем жуткое видео с места смертельной аварии в Самарской области

22 июня на трассе «Самара – Большая Черниговка» столкнулись "Тойота" и "Вольво" (подробности)

Подполковник и мама: как сотрудница полиции из Самары помогает особенным малышам обрести семью

Ольга Шелест за полтора года нашла родителей для 55 детей - сирот, на которых уже ставили крест, а способствует ей в чудесах собственный сын Юра (подробности)