Крылья Советов – Пролетер Нови Сад 24 июня 2021: прямая видео-трансляция контрольного матча

Это второй товарищеский матч для самарцев в это межсезонье. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сегодня, 24 июня, «Крылья Советов» проведут второй контрольный матч на сборах в Сербии. Соперник – середняк местного чемпионата «Пролетер» из города Нови Сад. Стартовый свисток прозвучит в 20:30.

Для «Крыльев» это вторая игра на сербских сборах. 22 июня самарцы разгромили «Спартак» из Суботицы 5:0. Три мяча у «Крыльев» забили игроки, которые тогда были на просмотре, Данил Липовой, Андрей Капетанович и Сергей Пиняев. Последний отличился спустя 1,5 минуты после выхода на поле.

Также у «Крыльев» по голу забили Владимир Полуяхтов и Максим Витюгов.

После этого самарцы объявили о продлении контракта с главным тренером Игорем Осинькиным на три года и о подписании Данила Липового.

До начала сезона «Крылья» проведут еще несколько товарищеских игр. Соперников пока не объявили.

Сезон Российской премьер-лиги для самарцев начнется с двух домашних матчей. 23-26 июля подопечные Игоря Осинькина примут грозненский «Ахмат», а 30 июля – 2 августа – московский «Спартак».

Сегодняшний соперник «Крыльев Советов» только три сезона назад поднялся в сербскую Суперлигу из Первой лиги. За это время он дважды становился восьмым и один раз занял 12 место.

Прошлый сезон «Пролетер» завершил на восьмой строчке.

Команда состоит в основном из сербов. Единственный легионер – бразилец Леандро Пинто, всю свою карьеру проведший в Греции и даже числившийся четыре года в «Олимпиакосе», но так и не сыгравший ни одного матча за самый титулованный клуб страны.

Прямая видео-трансляция контрольного матча Крылья Советов – Пролетер Нови Сад 24 июня 2021

Посмотреть игру можно на YouTube-канале «Крыльев Советов» или на сайте samara.kp.ru с 20:30 по самарскому времени.