«Она была подавлена и агрессивна»: самарские полицейские спасли собаку, которую привязали к забору детского сада

Полицейские не проехали мимо собаки, попавшей в беду Фото: ГУ МВД России по Самарской области

— Здорово, что среди огромного количества людей есть люди с огромным сердцем! — такими теплыми словами отзывается волонтер Инна Тарасенко о двух сотрудниках полиции из Самары — Владимире Лазареве и Улукбеке Ахмедове. На днях она написала на имя написала на имя начальника ГУ МВД России по региону Александра Винникова письмо, в котором благодарит силовиков за спасение собаки, попавшей в беду.

Ситуация эта случилась еще 23 марта, когда на улице было снежно и прохладно. В стационар для животных «ФлагманВет», где трудится Инна, позвонили люди и рассказали, что во дворе многоэтажного дома к забору детского садика кто-то привязал пса. Рядом с ним оставили пакет с едой, но малыш мог замерзнуть в любой момент.

— Собака находилась в жутком стрессе, никого не подпускала, бросалась, была крайне подавлена и проявляла аллергическую реакцию, — сообщили волонтеры. — Рано утром ее туда привез и привязал какой-то мужчина и самостоятельно отвязать беднягу никак не могли.

К счастью, на месте событий оказался экипаж ППС управления МВД по городу в составе Владимира и Улукбека, которые патрулировали улицу Зои Космодемьянской. Они сразу обратили внимания на группу людей возле забора и привязанного четырехлапого.

— Вместе с активистами полицейские смогли успокоить животное, проявлявшее агрессию, и отвязали его от забора. Патрульные помогли девушкам, безуспешно пытавшимся помочь собаке, погрузить дворнягу в автомобиль и отвезти ее в приют, — отмечают в пресс-службе облМВД.

Ветеринары организовали для пса все необходимое лечение. Он поправился. Назвали его Фениксом.

История уже получила замечательное продолжение. Практически сразу в приют написала семья из Чапаевска и заявила, что готова забрать Феникса. Пес стал домашним во второй раз.

— Сейчас у него по-настоящему любящие хозяева. Огромное спасибо ребятам за проявленное внимание и сочувствие! — подчеркивают авторы письма, поступившего в полицию.

На работе Владимира и Улукбека похвалили коллеги. А Инна даже записала для них трогательно видеообращение.

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