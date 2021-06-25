«Источник энергии» производства: новая смена Сызранского НПЗ отмечает День молодежи

Никита и Анастасия Осиповы обрели на заводе не только интересную работу, но и друг друга. Фото: АО «СНПЗ»

Компания «Роснефть» заинтересована в привлечении в свои дочерние общества молодежи - энергичной, хорошо образованной, готовой к совершенствованию профессиональных навыков. Именно такие ребята после вузов и профильных учебных заведений приходят на Сызранский НПЗ.

Супруги и соавторы

Молодыми специалистами официально считаются выпускники вузов в первые три года работы на предприятии. В сентябре этот статус «истекает» у дежурного бюро пропусков Анастасии Осиповой, которая впервые прошла через заводскую проходную 13 сентября 2018 года, окончив Ульяновский государственный университет по специальности «Экономическая безопасность». Устройство на Сызранский НПЗ было закономерным: девушка выросла в трудовой династии, родоначальник которой трудился электромонтером с самого основания предприятия в военные годы. Вслед за прадедушкой на завод пришли дедушка, бабушка, мама и папа.

- В семье часто говорят о работе, - улыбается Настя. - Рассказывали мне, что молодым специалистам здесь уделяют особое внимание. Поэтому, едва устроившись, я подошла к своему наставнику и прямо спросила: «Уже целую неделю работаю, почему ничего не происходит?». Выяснилось, что ближайшее мероприятие для заводской молодежи - игра «Что? Где? Когда?». Я тут же записалась в команду и… познакомилась с будущим мужем. Никита тогда тоже всего три месяца как устроился на завод…

Инженер отдела проектно-изыскательских работ Никита Осипов и его молодая супруга составили не только отличную пару, но и творческий тандем: на научно-технической конференции молодых специалистов соавторы дважды представляли проекты, высоко оцененные экспертным жюри. Первый, «Геймификация», уже внедрен на предприятии: активность молодых специалистов в разных сферах - инновациях, общественной жизни, волонтерстве - оценивается по балльной системе и начисленные баллы можно обменивать на разные блага - от ежедневника или приоритетного выбора путевок до внеочередного направления на обучение.

- Зря я тогда волновалась насчет своего развития, - вспоминает Анастасия. - Для молодых специалистов постоянно проводятся разные тренинги, семинары, слеты. Ездили в Уфу для обмена опытом с коллегами, побывала на учебе в Москве как заместитель председателя Совета молодых специалистов.

А еще Анастасия ждет, когда эпидемическая ситуация позволит возобновить корпоративный творческий фестиваль самодеятельности. Девушка начала в нем участвовать и побеждать с 17 лет (как ребенок сотрудников) - не терпится показать вокальные способности, уже будучи полноправным членом коллектива нефтепереработчиков.

Первые три года молодые специалисты активно учатся и раскрывают свой потенциал. Фото: АО «СНПЗ»

Курс молодого спеца

В прошлом году Сызранский НПЗ трудоустроил 137 молодых специалистов и работников. В течение первых трех лет все молодые специалисты становятся участниками программы, предусматривающей поэтапное развитие профессионального, лидерского и творческого потенциала. За каждым новичком закрепляется наставник - сотрудник с высокой квалификацией, который помогает подопечному приобрести практические навыки, составить и реализовать индивидуальный план развития. Обязательное условие карьерного роста - способность к инновационным решениям. В этом году в региональной НТК приняло участие 39 сотрудников завода, которые представили 36 докладов. Лучшие идеи внедряются в производство. Только по итогам 2020 года реализованные проекты в области повышения операционной эффективности, авторами которых стали заводчане моложе 35 лет, принесли предприятию около 200 млн рублей. Взамен молодежь получает полную поддержку завода: льготам для молодых специалистов посвящен целый раздел Коллективного договора предприятия. Работа с новой сменой ведется большая и всесторонняя, и она стоит затраченных ресурсов: за три года из вчерашнего выпускника вырастает настоящий спец, перед которым открыты любые профессиональные горизонты.