«Люди переоценивают себя»: главный спасатель региона рассказал, почему в Самаре так много утопленников

Купаться в Самарской области нужно очень аккуратно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области установилась жара, бьющая рекорды, в следствии чего множество людей устремились на пляжи. Правительство предпринимает различные меры для обеспечения безопасности жителей, но, к сожалению, несчастные случаи продолжаются. Последний подобный случай произошёл вечером 22 июня на 1-ой очереди набережной в Самаре – на Некрасовском спуске утонула многодетная женщина, кинувшаяся спасать тонущую дочь.

Журналисты «КП-Самара» пообщались с главой поисково-спасательной службы региона Олегом Моцарем и узнала где и почему чаще всего в регионе тонут люди.

С чем, в основном, приходится сталкиваться спасателям?

- Так как наша служба ориентирована на любые чрезвычайные ситуации, то у нас много подразделений водной специализации. Мы сталкиваемся с тем, что проблемы летом часто случаются на воде. У нас одна из немногих в России областей, в которой Волга делает такую большую петлю и берегов и воды очень много. Я как-то мерил по карте курвиметром от Ульяновской до Саратовской области, если брать оба берега, то у нас длина порядка 390 километров. И это всё наше ведомство. У любого человека в жаркий день появляется желание прийти к водоёму. Там, где нет водоёма – люди купаются в фонтанах. Это, порой, безопаснее, чем на реку идти. Вода это чуждая человеку среда. И тот, кто с водой на ты, а не на вы – как правило, вода его за это наказывает.

Получается, что люди заблуждаются и слишком большая уверенность играет плохую шутку?

- Люди переоценивают себя и недооценивают степень риска. У нас проблемы какие как правило случаются? 90 процентов случаев, когда люди тонут – это они переоценили себя. Как правило, это алкогольное опьянение. Они тонут от другого, но на фоне этого алкогольного опьянения человеку кажется, что ему море по колено, он бросается в воду. В другой раз, если бы он был трезвый – он бы подумал, как это сделать безопасней. Но он об этом не думает.

В этом году много таких случаев было?

- В этом году пока не много, но я вам хочу сказать – такая статистика каждый год существует. Как бы мы не старались – я не могу к каждому человеку подвыпившему поставить спасателя, чтобы он над ним стоял и караулил его. Вы представляете, что такое несколько спасателей на первую очередь пляжа, который кишит людьми в выходной день?

А можно прикинуть статистику, сколько приходится отдыхающих на одного спасателя сейчас?

- Вы знаете, не буду вас обманывать или придумывать какие-то цифры, я не пробовал такую статистику проводить. Но вам скажу так – 1800 метров первой очереди, на 100 квадратных метров примерно около 10-15 человек. Можно высчитать, если задаться целью. Но я вам хочу сказать, опять же, что как бы ни смешно звучала эта поговорка, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», но это жизнь. В воде находится огромная масса людей. И как среди этой массы ныряющих и плавающих людей идентифицировать ту голову, которая нырнула и не вынырнула больше? Это невозможно. И тут очень важно внимание людей, которые находятся на пляже. Внимание друг к другу. Потому что, насколько быстро придёт к нам сигнал о том, что только сейчас пропал человек - настолько у него и шансы увеличиваются, что мы его всё-таки сейчас найдём, подымем, и он останется жив. Но очень часто люди уходят купаться, а его компания говорит – да вот, пропал человек минут 20 назад. Ну что такое 20 минут? Вы понимаете, что человека можно спасти, если 5-6 минут прошло, но не больше. Когда взрослые невнимательны друг к другу – это ещё понятно. Но когда родители перестают контролировать своих детей… Понимаете, любой утонувший ребёнок – это такая встряска. Со взрослым понятно – сам дурак. А этот несмышлёныш полез – а вы где были? А вы чем занимались, уважаемые родители?

Олег Моцарь призывает отдыхающих быть аккуратнее Фото: скриншот

Где, в основном, происходят такие трагедии? На наших городских пляжах или на диких? Мы знаем, что у нас есть «Заволга», и там сплошняком дикие палаточные лагеря.

- Вы знаете, как ни странно, людей утонувших за Волгой практически нет. На пляжах официальных наших утонувших тоже практически нет. За сезон один-два, река своих людей забирает. У нас в Самаре помимо Волги есть много поменьше рек и озёр. Это сельские поселения, где за детьми так не следят, как городские родители. У них дети целый день на улице мотаются, на велосипедах. «Поехали на пруд? Поехали!». Вот в прошлом году наша область прогремела, потому что очень много детей утонуло. На озёрах, в поселениях, малых сёлах, на реках, на Кинеле. Например, мама пошла в необорудованное место, взяла соседских детей. А Кинель очень коварная река, у неё ступени под водой и течение резкое. Один начал тонуть ребёнок, второй за ним кинулся и оба утонули. Вот как теперь этой женщине смотреть в глаза родителей, детей которых она взяла и не смогла проследить? Об этом говорят и руководители регионального управления МЧС, что главы поселения должны прекрасно понимать, какие популярные в народе места купания есть у каждого села. И хотя бы просто обозначьте их - ходите сюда. Можно взять внештатных спасателей, хотя бы на выходные дни. Я понимаю, что людей столько не найти. Все говорят «Где мы их найдём?». Уважаемые, а как на, скажем, том «диком» западе, как вы любите все его ругать – 80% всех спасателей это волонтёры. И ничего. Значит, найдите чем их заинтересовать, сделайте им на 2 часа рабочий день короче в пятницу, или премию выпишите. Есть варианты. Почему-то не все главы администраций, где есть водоёмы, хотят рассматривать эту проблему.

Ещё одна проблема - разъяснение и обучение детей поведению на воде. Ведь наверняка очень много ныряльщиков, которые не выныривают потом. Просто смотришь – они то с тарзанок сигают, то в воду головой вниз щучкой – а что там на дне? Учим ли мы проверять дно?

- Повторюсь ещё раз – святая обязанность любого родителя научить своего ребёнка безопасному поведению на воде. Не только плавать, но и купаться в нужных местах. Если это не оборудованное место, то прежде чем заходить – нужно проверить всё, вымерять глубину. Там на дне может быть всё что угодно – от металла до коряги. Но дети несмышлёные, они не знают, что это нужно проверять. Детей нужно учить, должна быть школа, которая занимается плаванием, те же физруки должны как-то к этому вопросу в школах подходить. Меня учил плавать отец и мать. Держаться на воде – это одно, уверенно плавать – совсем другое. Я сейчас смотрю на дочь и сына – они плавают, но сказать, что они хорошо плавают - не могу. Я им сказал – нужно тренироваться, нужно долго держаться на воде, потому что это может быть и волна, и ветер, и течение. И как из этого течения выгребать, если ты будешь выплывать против течения – ты быстро обессилишь и пойдёшь ко дну.

Что самое важное в отдыхе на воде?

- У нас люди тонут не только от того, что купаются, но и сталкиваются катера, врезаются гидроциклы, на байдарках переправляются. Вода 5 градусов – хоть ты в 3 жилетах будь спасательных, ты в воде больше 20 минут не продержишься, а до берега ещё 400 м. Важно быть внимательнее друг к другу, к своим детям, не пытаться спорить с водой, не пытаться играть в рискованные игры на воде.

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