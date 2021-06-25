Из крана течет «квас»: тысячи жителей поселка в Самарской области изнывают от жары без воды

Вот во что "вода" в поселке делает с техникой в жилых домах Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Три тысячи жителей поселка Комсомольского в Самарской области каждое лето оказываются в центре аномалии: из кранов у них течет жидкость, по внешнему виду напоминающая, скорее, квас, чем воду. Правда, пахнет она не дрожжами и хлебом, а подозрительной химией. Жидкость оседает в трубах, на сантехнике, в организмах людей. Большинство, конечно, стараются «это» не пить – воду заказывают, роют колодцы, в общем, народ «выкручивается», как может. Но годы идут, а проблема не решается.

Одни убытки

Коле живет в поселке Комсомольском, ему 12 лет, страшная болезнь поразила 90% его легких. Вся жизнь мальчика и его семьи выстроена так, чтобы он смог дожить до трансплантации легких. Семья стоически переживает трудности, но это лето выбило их из колеи:

- Вот, посмотрите, во что превратилась наша стиральная машинка, - мама Коли Ирина Таябина присылает фотографию отсека для порошков. Он выглядит так, как будто туда машинка годами ржавела на помойке, а не стояла в доме бережливой хозяйки. – Она работает 30 минут и выключается. И я ее не осуждаю: я лично опасаюсь лезть купаться в такую воду, как и многие в нашем поселке. Кто знает, что там в ней содержится.

А содержится в ней аммиак и железо, причем в количествах, значительно превышающих все известные нормативы. Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в региональной прокуратуре, лабораторные исследования выявили превышение аммиака в 5 раз, а железа – в 11 раз. Конечно же, это нарушение.

«Золотая» водица

К слову, жители поселка Комсомольский справно платят по 47,5 рублей за кубометр этой странной жидкости, которая в сезон полива и вовсе становится на вес золота. Для сравнения, в Самаре кубометр холодной воды стоит 35,08 рублей.

На запрос «Комсомолки» в администрации Кинельского района, к которому относится поселок Комсомольский, ответили: организация водоснабжения – зона ответственности поселковой администрации, обслуживанием и ремонтом системы водоснабжения поселка занимается некое ООО «Теплосеть».

По счетам жители платят исправно, причем суммы "набегают" немаленькие Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Да, признали чиновники, проблемы с водой есть: про результаты лабораторных исследований знаем, а что касается снижения напора летом – так это явление временное.

Перспективы туманны

- Для решения проблемы администрация поселка нашла новый источник питьевой воды, на сегодняшний день уже подготовлена смета на разработку проекта для строительства водозабора из подземного источника, она прошла государственную экспертизу, теперь весь вопрос в финансировании, - сообщил корреспонденту «КП-Самара» глава Кинельского района Юрий Жидков. – Мы прорабатываем вопрос участия в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 гг».

Проблема в том, что «прорабатывают вопрос» чиновники годами. На это обратили внимание в Кинельской межрайонной прокуратуре.

- Смета была готова еще в 2019 году, - рассказали в надзорном ведомстве. – Но с тех пор администрация не провела проектно-изыскательные работы, не позаботилась о включении проблемного поселка в соответствующую госпрограмму, поэтому и вопрос с водой до сих пор не решен.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушения законодательства как в адрес главы поселка Комсомольский, так и Юрию Жидкову. Однако шансов на то, что проблема решится, как по взмаху волшебной палочки, конечно, крайне мало.

А потому ремонтировать свою стиральную машинку Ирине Таябиной явно нет резона. Да и не на что, если честно. В 35-градусную жару ребенку-инвалиду приходится крайне тяжело, и все средства уходят на обеспечение самых необходимых нужд Коли и его семьи.

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