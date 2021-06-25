Фестиваль “На сопках Манчжурии” в Самаре 2021: полная программа мероприятия на 26 и 27 июня

Шествие с участием барабанщиц - традиционно один из самых эффектных эпизодов фестиваля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фестиваль духовых оркестров “На сопках Маньчжурии” проходит в Самаре с 2013 года, и центральным местом действия для него неизменно становится Струковский сад - тот самый парк, где впервые прозвучал в 1907-м заменитый вальс Ильи Шатрова. Рассказываем, как пройдет фестиваль духовых оркестров “На сопках Маньчжурии” в Самаре 2021

В 2021 году мероприятие соберет музыкальные коллективы из 12 городов России и пройдет на нескольких городских площадках в выходные 26 и 27 июня. А Волжский проспект от ул. Лесной до Вилоновской и Лесная от Волжского проспекта до ул. Осипенко будут перекрыты 26 июня с 0:30 до 15:00 ради марш-парада.

Собственно, парадом фестиваль и откроется в 11:00 в субботу, 26 июня. По Волжскому проспекту пройдут оркестры, коллективы мажорет-спорта и барабанщицы. Затем с 19.00 концерты духовой музыки можно будет застать на набережной, в Струковском саду, в парках Победы, им. Юрия Гагарина, им.50-летия Октября, в парке «Дружба» и на площади ДК «Нефтяник». А в амфитеатре на площади Славы в 20.00 начнется выступление Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации.

27 июня программа мероприятий будет не столь обширной. С 17.00, опять же, на площади Славы, будет проходить Гала-концерт духовых оркестров – участников фестиваля. А в 18.00 в парке им. Юрий Гагарина зазвучат детско-юношеские оркестры.

По словам администрации Самары, количество гостей фестиваля "На сопках Маньчжурии-2021" может быть ограничено для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. Организаторы просят отнестись с пониманием к этим мерам предосторожности и в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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