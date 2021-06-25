Ревёт гроза, дымятся тучи: показываем невероятную молнию и ливень в Самаре

Потрясающий вид на погодную аномалию открывался из окон самарцев Фото: Ольга Радуга

В пятничный вечер, 25 июня 2021 года в Самаре и по области прошел освежающий ливень с грозой и молниями. Самарцы обрадовались долгожданной прохладе после удушающей жары на этой неделе. В социальных сетях появились фотографии и видеозаписи, которыми восторженные самарцы делятся друг с другом.

Непогода настигла регион еще в четверг, 24 июня. В тот день в Кировском районе Самары полосой прошел сильнейший град. Некоторые улицы затопило, а огородники пытались спасти побитые градом посадки. Но прохлада длилась не долго, и уже к вечеру в город вернулась жара, а последствия ливня изжарило палящее солнце.

После недели аномальной жары местные жители наконец-то глотнули свежего воздуха Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Утром в пятницу ничего не предвещало плохой погоды – как обычно светило солнце, а душный воздух давил на грудь. Ближе к вечеру в Приволжском УГМС объявили желтый уровень опасности в связи с ухудшением погодных условий. Синоптики предупредили, что в скором времени начнется гроза, которая продлится до конца дня.

Так и вышло, гроза началась, будто по графику. Небо быстро затянуло грозовыми тучами, а где-то вдалеке слышались раскаты грома. Через несколько минут хлынул дождь, засверкали молнии.

А вот автомобилисты не сильно обрадовались непогоде Фото: СОЦСЕТИ

Несмотря на всеобщую радость самарцев по долгожданному глотку свежего воздуха, однако для автомобилистов, возвращающихся с работы домой, погода преподнесла некоторые испытания. В частности, в Самаре после сильного дождя вновь подтопило некоторые улицы. Если вчера сильно затопило Елизарова и Победу, то сегодня с осадками не справились ливневки на Московском шоссе.

К счастью, сегодня града в Самаре не наблюдалось, а вот жители области столкнулись с невероятным явлением погоды. Так, жители Клявлинского района сообщили, что на их территории местами выпал град, размером с орех.

Стоит отметить, что радоваться свежему воздуху после дождя жителям Самарской области посчастливилось не долго. По прогнозу синоптиков, в субботу и в воскресенье в Самаре опять будет жаркая погода до +37 градусов, без существенных осадков. Возможно, где-то местами по области и пройдут дожди, но уже таких сильных не предвидится.

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