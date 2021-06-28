Наши дети будут лучше, чем мы: в Самаре завершился конкурс «Lifeфото»

Юным дарованиям — дипломы и подарки

В Самаре подвели итоги конкурса Life фото: лучшие фотопейзажи подростков появились на серьезной выставке в музее «Россия – моя история».

Региональный этап своего благотворительного проекта компания МТС проводит совместно с Департаментом туризма Министерства культуры и Администрацией городского округа Самара. Итоги творческого конкурса были подведены 25 июня. Все победители и участники теперь могут рассчитывать на главную награду федерального этапа - стажировку в Москве у известного российского фотографа Василия Прудникова.

Проект «Поколение М» призван развивать творческие способности детей и подростков из всех регионов России и помогать в лечении тяжелобольных ребят. В творческую группу федерального проекта входит более двухсот признанных мастеров. Среди них педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян.

Для участия в конкурсе юные фотохудожники должны были загрузить на сайт «Поколения М» снимки с пейзажами родного края. Самарских участников оценивали известные фотографы, в том числе и фоторепортер «Комсомольской правды» Светлана Маковеева, директор музея им. Алабина Андрей Кочетков и руководитель департамента туризма Артур Абдрашитов.

Артур Абдрашитов подчеркнул, что сложно было выделить средний возраст репортеров, но наибольшую активность проявили подростки 16-17 лет, хотя были и более юные участники: - Многие работы, представленные на выставке, создавались специально и ребята целенаправленно ездили по всей Самарской области чтобы запечатлеть наши достопримечательности. Эти фотографии увидело огромное количество людей по всей стране и безусловно у них появился стимул приехать в наши края и увидеть вживую то, что они увидели в работах юных мастеров. Абсолютное большинство участников снимали Самарскую луку, Рачейский и Бузулукский боры. Много было работ с архитектурными достопримечательностями не только Самары, но и Тольятти и Сызрани.

Одна из победительниц Гоар Хансанамян призналась, что специально не готовилась к выставке и ее фотография — это просто творческий порыв во время прогулки.

- Про конкурс мне рассказала моя учительница, я заинтересовалась и решила попробовать. У меня уже были фотки сделанные просто во время прогулок по Самаре, но выбрала я одну самую удачную и отправила на конкурс. Мне очень приятно что мою работу оценили, и я стала победительницей. Я люблю снимать природу и мечтаю стать профессиональным фотографом, - сказала Гоар.

Всего для участия в региональном конкурсе юные фотографы Самарской области прислали около 400 своих снимков. Из них почти сорок вошли в специальную экспозицию «Поколения М». Школьники из Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Чапаевска, Нефтегорска и Кинеля запечатлели виды заповедных уголков губернии, а Сызранский кремль, памятник Татищеву в Тольятти и «Крылья над Волгой» на площади Славы давно стали визитной карточкой нашего края.

Выставка работ юных фотографов из Самарской области будет проходить в историческом парке «Россия – моя история» до конца августа, посетить ее можно бесплатно.