Есть будем пинцетом! В Самарской области слепили самый маленький пельмень в России

В Кинельском районе слепили самый маленький пельмень в России Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Самый маленький пельмень в России весит всего 0,01 грамма. Но, если внимательно рассматривать его под лупой - или в микроскоп - не ошибешься: это никакой не пирожок, не беляш. Аккуратно залепленные края, правильная форма и фарш внутри. Да, всего несколько волокон, но тут никакого обмана!

Маленький, а на пельмень похож

Миниатюрный пельмень в минувшие выходные слепила мастерица из Кинельского района Самарской области Мария Пипченко во время финального этапа грандиозной Пельмениады, которая проходила на протяжении полугода. В финал вышли шесть сильнейших команд, а организаторы замахнулись сразу на два рекорда. Фиксировать их приехал главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко. Это был самый строгий член жюри. Когда дело дошло до этапа с рекордом, он был неумолим. Мастерицы по очереди подносили ему творения своих рук, но принимал в зачет он не все.

- Пельмень должен быть похож на пельмень. Никаких ошибок быть не должно, - проводил он жесткий отбор.

Станислав Кононенко пристально рассматривал мини-пельмень Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Я не представляю как, но лепщицы справились. У них не было специального оборудования, ни микроскопов, ни каких-то особенно подготовленных пинцетов. Только волшебство рук. Думаю, что побить достижение кинельских мастериц будет непросто, - поделился эмоциями Станислав Коненко.

Мария (справа) к конкурсу готовилась

К зачету в итоге приняли четыре пельменя. Два из них были просто идеальны, но пельмень Марии Пипченко оказался еще и самым миниатюрным. Чтобы добиться результата, кружочек она вырезала стержнем ручки!

- Я по образованию биэколог. В институте приходилось иметь дело с препарированием, умею обращаться с пинцетом, микроскопом, руки видимо помнят, - рассказала Мария журналисту "КП". В общем, не случайно тонкое дело в команде доверили именно ей. Сейчас женщина работает в доме культуры, поддерживать ее и команду приехало все село.

На финале пельмениады поставили и еще один рекорд: за 10 минут 18 человек, все шесть команд, слепили 573 пельменя. На самом деле было больше - но жюри не дремало. Все страшненькие комочки с гневом отметали в сторону. Впрочем, потом их все равно с удовольствием съели зрители.

- Мы не профессионалы, но очень старались, тренировались дома, придумывали техники. Ведь наши скоростные пельмени должны были быть не просто красивыми, но и вкусными! - рассказывает участница Ольга Дикарева.

Мастерицы отдавали всю душу процессу Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Мы вручили участникам Пельмениады сразу два сертификата об установленных рекордах России и запись о них внесем в книгу рекордов. Это очень замечательные результаты. И если по количеству пельменей кто-то может попытаться побить рекорд в скором времени, то сделать вот такого малыша, как у Марии, будет непросто, - делится Станислав Коненко.

Впрочем, рекорды хорошо, а соревнования лучше. Финал не ограничился фиксацией достижений. Соревнования шли своим чередом. Команды лепили пельмени, варили, а потом кормили жюри, удивляя и красотой подачи, и сопутствующими блюдами, и забавными музыкальными номерами. Победителями в итоге оказалась "Бузаевская пионерия" - болельщики в красных галстуках свели с ума весь зал.

- Еще шесть месяцев назад, начиная первые отборочные туры соревнований, мы думали, что затеяли народную забаву. Но от тура к туру отборочных соревнований накалялись эмоции, организаторам пришлось вводить более строгий регламент.Спасибо всем, кто из идеи провести эти соревнования был с нами до победного конца: администрация Кинельского района, главы поселений, команды, жюри... Я уверен, что впереди еще не одна пельмениада, а может быть, мы замахнемся и на новые рекорды, не только с пельменями, - подвел итог идейный вдохновитель «спортивного пельменинга», депутат "Единой России" Александр Живайкин.

Организаторы получили два диплома сразу

Члены жюри от соревнований тоже были в восторге.

- Здесь собрались такие искренние люди, такие увлеченные своим делом. Несмотря на сорокаградусную жару, все плясали, пели, болели за своих. Это подкупает. Такого драйва и эмоций я нигде не видел, нужно выводить соревнования на федеральный уровень, - отметил Константин Маковецкий, руководитель гильдии поваров Самарской области.

Изготовленные шестью командами пельмени поедали всем залом, нахваливая. И задумались: а может быть, в следующий раз все же сделать самый большой пельмень? От него точно будет больше пользы и радости, чем от самого маленького!