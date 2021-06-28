А был ли Толик? В Самаре не могут найти человека, из за которого началась массовая драка с росгвардейцами

Подозреваемых по этому делу задерживали сотрудники ФСБ и спецназ Фото: принтскрин видео.

Веселый праздник закончился уголовным делом: в сентябре 2019 года две компании отмечали дни рождения на дебаркадере в Красноглинском районе Самары. В итоге один именинник оказался в больнице, второй – на скамье подсудимых. Что не поделили между собой молодые люди, сейчас разбирается суд.

Версия следствия

В ночь с 14 на 15 сентября 2019 года на дебаркадере, пришвартованном у берега Волги, отмечал день рождения Виктор (имена героев этой истории изменены. Прим.автора), он служит в Росгвардии, как и многие его друзья, которые приехали на вечеринку с женами и детьми. В тот же день на дебаркадере праздновал свой юбилей Александр, которому исполнилось 30 лет.

В какой-то момент Татьяна – гость со стороны Виктора – увидела среди гостей Александра парня по имени Толик. По версии следствия, Татьяна, которая работает в конвое, когда-то привозила этого Толика в суд. Он тоже ее узнал, и с этого момента обе вечеринки пошли не по плану.

Одна компания якобы намеренно включала оскорбительные для силовиков песни (почему-то некоторые в этом моменте ссылаются на группу «Воровайки»), а после полуночи конфликт стал открытым и перерос в массовую драку.

Конфликт произошел в сентябре прошлого года, когда две компании праздновали дни рождения на берегу Волги Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Сейчас в деле трое потерпевших и четверо подсудимых, первые надеются, кроме прочего, еще и взыскать со вторых моральный ущерб за перенесенные страдания - по 300 тысяч рублей.

Версия защиты

- Обвинение построено на домыслах, - в один голос заверяют адвокаты подсудимых. - Был ли Толик, так и не установлено. А то, что им вменяют ненависть к силовикам как социальной группе - просто смешно: в компании подсудимых в тот вечер гуляли, в том числе, и сотрудники правоохранительных органов.

Сторона защиты считает, что следователи «раздули» обычную «бытовуху» до размеров громкого уголовного дела о коварном нападении на силовиков. Да и травмы потерпевших, по мнению защиты, также оценены тяжелее, чем они есть на самом деле.

Странность этого дела еще и в том, что потерпевшие посчитали себя таковыми лишь спустя два месяца после драки. После этого за их обидчиками пришли сотрудники ФСБ и спецназ.

Уголовное дело рассматривает Красноглинский районный суд Самары Фото: Александра БУДАЕВА

Интересно, что, по словам адвокатов, к тому моменту потерпевшие уже получили приличные выплаты по страховке, положенной сотрудникам правоохранительной системы. Что побудило росгвардейцев вдруг написать заявления, история умалчивает.

Последнее слово за судом

Рассмотрение этого уголовного дела в суде уже подходит к концу. Сейчас на заседаниях стороны допрашивают экспертов по поводу тяжести травм потерпевших, и версии озвучиваются разные – как в пользу версии следствия, так и в поддержку версии стороны защиты.

Если вина подсудимых все же будет доказана, наказание им грозит суровое. Как ранее рассказывала корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Красноглинского района Самары Яна Кудряшова, подсудимым вменяют причинении тяжкого и легкого вреда здоровью, а также нанесение побоев и хулиганство по мотивам ненависти в отношении социальной группы (под социальной группой имеются в виду люди в погонах).

Санкции самых тяжких из этих статей предусматривают до восьми лет реального лишения свободы.

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