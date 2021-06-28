Свежие новости о «Крыльях Советов» на 28 июня 2021: первое поражение на сборах и травма Сергеева

Иван Сергеев избежал операции, но будет восстанавливаться еще 2-3 недели. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» завершили первый этап сербского сбора. Футболисты провели три контрольных поединка, а потом получили два выходных дня. Сборы продолжатся 29 июня, они пройдут также в Сербии. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 28 июня 2021.

Две победы и поражение

Все три контрольных матча «Крылья» провели против балканских команд. В первой встрече самарцы разгромили «Спартак» из Суботицы 5:0, затем одолели «Пролетер» из Нови-Сада 3:1, а в заключительной игре первого этапа сборов уступили 2:3 черногорской «Будучности».

Голами за самарцев в последнем матче отметились Владислав Сарвели и Сергей Пиняев. Последний забил уже три гола за «Крылья». Сейчас самарский клуб ведет переговоры с представителями 16-летнего вундеркинда. Не исключено, что он останется в «Крыльях».

Смирнов остается

А вот кто точно будет в следующем сезоне в «Крыльях», так это Данила Смирнов. Самарский клуб продлил контракт с 20-летним полузащитником.

- Данила – воспитанник самарского футбола, за «Крылья» игрок выступает с 2017 года. Провел восемь игр за основной состав клуба, также играл за молодежную команду и «Крылья Советов-2», - рассказали в пресс-службе «КС».

Ранее «Крылья» продлили контракт с Игорем Осинькиным на три года. Когда главный тренер команды комментировал эту новость, он сказал, что с большей частью игроков также удалось договориться о продлении соглашений.

Сергеев будет восстанавливаться 2-3 недели

В контрольных матчах на сборах не принимал участие форвард «Крыльев» Иван Сергеев. Он залечивает травмированное плечо. На восстановление уйдет еще две-три недели, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора «КС» Вадима Андреева.

Но есть и хорошие новости – Сергеев избежал операции.

А вот будущее форварда в «Крыльях» пока вызывает вопросы. С одной стороны у Сергеева еще год контракта, с другой – в лучшем бомбардире ФНЛ заинтересованы клубы из Премьер-лиги. Среди них московские ЦСКА и «Локомотив».

«Акрон» может сыграть на «Металлурге»

Пока «Крылья» будут готовиться к сезону, который для них стартует 25 июля домашним матчем с грозненским «Ахматом», соседи – тольяттинский «Акрон» - могут временно перебраться на «Металлург».

Сезон для тольяттинцев стартует 10 июля, первые два матча они должны будут провести дома, однако стадион «Кристалл» в Жигулевске могут не успеть подготовить к этому времени. Там сейчас меняют освещение и перекладывают газон. Самый вероятных сценарий – «Акрон» начнет сезон на «Металлурге». Его озвучил директор тольяттинского клуба Иван Киреев.

- Мы отправили письмо на имя президента лиги с просьбой разрешить «Акрону» начать первенство в Самаре – на «Металлурге». В начале следующей недели должно последовать решение. Ориентировочно «переезд» в Самару должен продлиться до середины августа. Постараемся сделать все возможное, чтобы ускорить процесс по укладке нового покрытия на «Кристалле», - сказал Киреев.